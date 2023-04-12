Göztepe tam gaz

Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Göztepe, en önemli rakiplerinden Keçiörengücü'nü deplasmanda yenerek Play-Off hattına girmeyi başardı: 2-3. Göz-Göz maça hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar, 10'uncu dakikada öne geçti. Sağ taraftan İsmail'in kullandığı köşe vuruşunda Kvasina'nın topuğuyla dokunduğu topla buluşan Atınç düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 45+4'te maçın en tartışmalı pozisyonlarından biri yaşandı. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Hikmet rakibi Muharrem'den önce topa müdahale etti ancak yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanmak için İsmail hazırlık yaparken, VAR'dan gelen uyarı üzerine Çağdaş Altay pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti. İlk yarı bu pozisyonla sona erdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Göztepe ikinci yarıya da iyi başladı. 52'de uzun gönderilen topu Kvasina savunma arkasına indirdi. İki Keçiörengüçlü oyuncu anlaşamayınca Mamah araya girdi. Topu taşıyan Nijeryalı forvet, hem kaleciden hem de defanstan şık bir çalımla sıyrılarak meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 0-2. 57'nci dakikada ev sahibi takımın atağında ceza sahası önünde topla buluşan Melih'in şutu üst direkten geri geldi.

64'te ceza sahasına havadan verilen ara pasında topla buluşan Melih, rakibinden sıyrılarak çektiği şutta farkı bire indirdi: 1-2. Bu golden 2 dakika sonra sağ kanattan Dembele'nin ortasında Caner'in düzgün vuruşu savunmanın bakışları arasında ağlara gitti. İki takım da beraberlikten sonra daha kontrollü bir oyun ortaya koyarken Göztepe'nin golü geldi. 82'de köşe vuruşunda İsmail arka tarafa ortaladı. Topa iyi yükselen Mihojevic güzel bir kafa golüyle skoru belirledi: 2-3.

ATINÇ'IN İLK GOLÜ

Göztepe'de defansın bel kemiği Atınç Nukan bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Takımının ilk golünü atan tecrübeli stoper, geçtiğimiz sezon da Süper Lig'de Göztepe formasıyla 20 maçta 3 gol kaydetmişti.

'ÇOK KRİTİK BİR MAÇTI'

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, müsabaka sonrası galibiyeti değerlendirdi. "Bizim açımızdan çok kritik bir maçtı" diyen Özkayımoğlu, "Erhan sakatlanınca yerine alacağımız stoperimiz yabancıydı. İçeride en fazla 5 yabancı oynatabildiğimiz için 6'ncı yabancıyı sokamadık. O yüzden Palmer'ı çıkardık. En son 15 maç önce bir maçta 2 gol yemiştik. Oyuncularıma helal olsun. Yine de mücadeleyi bırakmadık" diye konuştu.