Buldozer Göztepe

SPOR Toto 1. Lig'de Göztepe, fırtına gibi esiyor. Ligde son haftalarda bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, 4 gün içinde iki kritik ve zorlu mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi. 7 Nisan Cuma günü İzmir'de lider Samsun'u deviren Göz-Göz, önceki gün de hafta içi mesaisinde aynı puanı paylaştığı rakibi Keçiörengücü'nü deplasmanda yenerek 30 hafta sonra ilk kez Play-Off hattında yerini aldı. Son olarak ligin 2. haftasında 5. sırada yer alan Göz-Göz, 50 puana yükselip haftayı 6. basamakta bitirmeyi garantiledi.

MÜTHİŞ BİR SERİYE İMZA ATTI

SON olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ne kaybeden Göztepe, o tarihten bu yana çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek müthiş bir çıkış yakaladı. Ligde üst üste Tuzla, Yeni Malatya, Denizli, Samsunspor ve Keçiörengücü önünde 3'er puanı kaparak 5'te 5 yapan Göz-Göz en uzun galibiyet serisini yakaladı. Play-Off yolunda kalan haftalarda Eyüpspor, Altay, Manisa FK, Çaykur Rizespor ve Bodrumspor'la karşılaşıp, ligden çekilen Adanaspor'dan ise hükmen 3 puan alacak İzmir temsilcisi, bu süreçte ilk 7 hattındaki yerini korumaya çalışacak..

DOĞANCAN BİNGÖL