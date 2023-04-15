Göz-Göz’de yabancı damgası

GÖZTEPE'DE yabancılar son haftalarda takımı sırtladı. Son 8 maçta Mamah, Ngalina, Arslanagic ve Mihojevic attıkları gollerle takıma hayat verirken, santrfor Kvasina ise yaptığı asistlerle ön plana çıktı. Göz- Göz'ün devre arası transferi Michee Ngalina, görev aldığı 8 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı. Sezon başından bu yana hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Nijeryalı Mamah 26 maçta attığı 5 gol ile gol yükünü çekti.

ASİSTLERLE HAYAT VERDİLER

KVASİNA ise gol atamasa da asistleriyle ön plana çıktı. Tecrübeli oyuncu son olarak oynanan Keçiörengücü karşılaşmasında 2 gol pası verdi. Oyuncu, son 8 maçlık periyotta 4 asist yapmayı başardı. Belçikalı Dino da 2-0 kazanılan Tuzla maçında ikinci golü atarken, savunmacı Marko Mihojevic ise Ankara'da takımını attığı golle kurtardı.

ARDA'NIN İLK RAKİBİ GÖZTEPE

GÖZTEPE'NİN pazar günü sahasında karşılaşacağı rakibi Eyüpspor'un teknik direktörü belli oldu. İbrahim Üzülmez'in istifasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren İstanbul ekibi, dün Arda Turan ile sözleşme imzaladı. G.Saray'da futbolu bıraktıktan sonra ilk kez kulübede teknik adam olarak görev yapacak olan Turan, pazar günü ilk resmi maçına İzmir'de Göztepe karşısında çıkacak. Ayrıca Göztepe altyapısında yetişen Halil Akbunar ve sezon başında takımdan ayrılan Berkan Emir, Eyüp ile ilk kez sarı kırmızılı ekibe rakip olacak.