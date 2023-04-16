Göztepe’nin hedefi 6

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hattına yerleşerek havaya giren Göztepe'nin yeni hedefi 6'da 6. Ligde 8 maçtır bileği bükülmeyen ve son 5 maçını kazanarak Süper Lig yarışına dahil olan Göz- Göz, 2013-2014'teki başarılı grafiğine çok yaklaştı. 2. Lig'de Play-Off'a kaldığı söz konusu sezonda son 7 maçını da art arda kazanan sarı-kırmızılılar 9 sezon sonra aynı grafiği yakalayıp, hedefe ulaşmak istiyor. Bugün Eyüpspor'la sahasında karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında 2013- 2014'teki havayı tekrar yakalamak için 6'da 6 yapmak hedefinde.

SAVUNMA GÜVEN VERDİ

Son 5 maçta aldığı 5 galibiyetle 50 puanla 7. sıraya yerleşen İzmir temsilcisi, Eyüp maçının sonrasında 9 sezon önceki 7 maçlık seriyi de geçmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, iki beraberlik alarak 20 puan topladığı son 8 maçta ise savunmasıyla güven verdi. Bu süreçte sadece kalesinde 4 gol gören Göztepe'nin defans hattında görev yapan İsmail, Tarık, Dino, Atınç Nukan ve Emir'in başarılı performansı skora olumlu yansıdı.

Rakip EYÜP

Göz-Göz, bugün sahasında saat 20.30'da İstanbul ekibini ağırlıyor

Spor Toto 1. Lig'de son olarak Keçiörengücü'nü yenerek 30 hafta sonra Play-Off'a adını yazdıran Göztepe, bugün ligin en kritik maçlarından birine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, ilk iki ve Play-Off yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ligin flaş takımı Eyüpspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Arda Kardeşler'in yöneteceği maç saat 20.30'da başlayacak. Göz-Göz'de sarı kart cezalısı orta saha Traore Eyüpspor'a karşı bugün görev yapamayacak.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Sakatlığı süren genç stoper Emir'in ise müsabakada forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, takımının son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldığını belirterek, "Çok güzel bir hava yakaladık. Bu olumlu havayı sürdürerek Eyüpspor karşılaşmasını kazanıp üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Rakibimizin iddialı olduğunu biliyoruz ancak taraftarımızın desteğiyle galip geleceğimize inanıyorum" dedi

ARDA TURAN'IN İLK RANDEVUSU

EYÜPSPOR'DA alınan kötü sonuçların ardından istifa eden Zafer Turan'ın yerine takımın başına geçen Arda Turan, teknik direktörlük kariyerindeki ilk sınavını bugün Göztepe'ye karşı verecek. Galatasaray'da futbolculuk kariyerini sonlandıran 36 yaşındaki Turan, kulübede bu kez İstanbul ekibinin başarısı için ter dökecek. Uzun süre milli takımda forma giyen Turan futbolculuk döneminde birçok kez İzmir'e gelmişti.

DOĞANCAN BİNGÖL