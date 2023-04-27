Fener’in gözü Göz-Göz’de

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıda gösterdiği üst düzey performansla Play- Off hattına yerleşen Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı İrfan Can Eğribayat'ın ardından sarı-lacivertli ekibin şimdi de Göztepe altyapısından yetişen 21 yaşındaki genç kalecinin peşinde olduğu iddia edildi.

Ligin başında kaleyi koruyan ve as olarak görev yapan Ekrem'in Sakaryaspor maçında sakatlanarak eldivenleri Arda'ya bırakmasının ardından fırsatı iyi değerlendiren genç file bekçisinin, gösterdiği başarılı performansla sarı-lacivertli ekibin radarına girdiği gelen haberler arasında. İstanbul ekibinde Altay Bayındır'ın sakatlanması sonrası bu sezon sıkıntılı bir süreç yaşayan Kanarya'nın Arda'yı yakın takibe aldığı ve takıma katmak için İzmir ekibiyle temasa geçtiği belirtiliyor.

6 KARŞILAŞMADA KALESİNİ KAPATTI

Erzurum FK maçıyla kaleyi devraldıktan sonra 13 maçta sadece 6 gol yiyerek Göz-Göz'ün ikinci devre yükselişine katkı sunan Özçimen, Altınordu, Tuzla, Denizlispor, Samsun ve Eyüp maçlarında da gol yemedi ve kalesine duvar ördü. İzmir ekibinde kurmayların geçtiğimiz haftalarda sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan Arda'nın takımdaki geleceği merak ediliyor.

İRFAN CAN'IN DA BONSERVİSİNİ ALACAK

GEÇEN sene Süper Lig'e veda eden Göztepe'de taraftarla yaşadığı gerginlik nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan, ardından hazırlık döneminde affedilerek satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralanan İrfan Can'ı sarı-lacivertlilerin sezon sonunda bonservisiyle kadrosuna dahil edeceği iddia edildi. Göztepe Yönetimi, Fenerbahçe'nin 1+3 yıllığına anlaştığı 24 yaşındaki kaleci için 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli belirlemişti.

DOĞANCAN BİNGÖL