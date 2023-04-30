Göztepe’de Yalçın parladı

SPOR Toto 1. Lig'de bu haftayı bay olarak geçiren Göztepe'nin altyapı patentli oyuncusu Yalçın Kayan son haftalarda formuyla takımın yükselişine katkı sundu, takımın gözbebeği oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de mücadele ettiği geçen sezon Karagümrük maçında formayı yere atması nedeniyle tribünlerin ıslıkladığı ve eleştirdiği 24 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kurdu, kendini affettirdi.

Yapılan eleştirilere rağmen formasını bırakmayan ve hırsıyla taraftarı ateşleyen orta saha oyuncusu, bu sezon ligde 30 maçın 29'unda ilk 11 sahaya çıkarak İzmir ekibinin vazgeçilmezi haline geldi. Bu süreçte 2 gol atarak fileleri havalandıran ve 2461 dakika süre alan Yalçın, her hafta etkisini arttırarak taraftardan olumlu yorumlar aldı. İzmir temsilcisinde 2016 yılından bu yana forma giyen Yalçın, kulübünde 2018'de profesyonelliğe adım atmıştı.

ERHAN GOTTWALT İYİLESTİ

Keçiörengücü maçında sakatlanarak 2 haftadır sahalardan uzak kalan defans oyuncusu Erhan Gottwalt, iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Stoperin iki maçlık aranın ardından önümüzdeki hafta oynanacak Manisa FK maçında kadroda olması bekleniyor.

DOĞANCAN BİNGÖL