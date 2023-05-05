Bakan Kasapoğlu’ndan Göztepe’ye ziyaret: Türk futbolunu daha farklı noktalara taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kulüplerimizin yeni mevzuat çerçevesindeki hazırlıkları, Göztepe'nin bu noktada yeni ortaklık yapısı, yabancı sermaye iş birliği, bunlar da ülkemiz açısından yeni başlangıçlar. Ben bunların da Türk sporunu, Türk futbolunu daha farklı noktalara taşıyacağına inanıyorum." dedi.

Kasapoğlu, Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil'in yanı sıra Göztepe Futbol Takımı Kaptanları Yasin Öztekin, Atınç Nukan, İsmail Köybaşı, sarı-kırmızılı eski futbolcular, amatör branş sporcularıyla bir araya geldi.

İzmir'de Karşıyaka ve İzmirspor kulüplerinin ardından Göztepe Kulübünü ziyaret ettiklerini belirten Kasapoğlu, Göztepe'nin sadece futbolda değil, pek çok branşta sporcu yetiştiren bir kulüp olduğunu kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, Göztepe'nin her branşa önem veren ve spora yatırım yapan bir kulüp olduğunu belirterek, "Bu stat dünyanın en güzel statlarından biri. Son yıllarda İzmir'imize, ülkemize kazandırdığımız ve tabii bir yaşam merkezi aynı zamanda. İnşallah en kısa sürede o yaşam merkezi misyonunu da taşımaya başlayacak, onun müjdesini vereyim. Bununla birlikte yine Göztepe'nin geleceğine yönelik olarak yaptığımız çalışmalar var. Altyapı, İnciraltı ile ilgili özellikle çalışmalarımız var. İnşallah onları da en kısa zamanda tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

İzmir'in spor markasını birlikte yükselteceklerini aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü İzmir, spor altyapısına, spor vizyonuna sahip bir ilimiz ve bu vizyonu birlikte güçlendirip geleceğe daha güçlü taşıma gayemiz var. Onunla ilgili paydaşlarımız, kulüpler bizim en büyük paydaşlarımızdan biri. Ben değerli başkanıma özellikle teşekkür ediyorum iş birliği için. Taraftarıyla, yöneticisiyle ve ülkemizi bu anlamda taşıyacak perspektifiyle inşallah yarınlara yürüyeceğiz. Kulüplerimizin yeni mevzuat çerçevesindeki hazırlıkları, Göztepe'nin bu noktada yeni ortaklık yapısı, yabancı sermaye iş birliği, bunlar da ülkemiz açısından yeni başlangıçlar. Ben bunların da Türk sporunu, Türk futbolunu daha farklı noktalara taşıyacağına inanıyorum ve tabii biz sporu futboldan ibaret görmüyoruz."

Kasapoğlu, spor kültürünü güçlü kılmak için çalıştıklarını belirterek, "İzmir'deki spor altyapısına yönelik hamlelerimize yeni hamleler ekliyoruz. Biliyorsunuz çarşamba günü çok büyük bir yatırım ve açılış töreni gerçekleştirdik. Bunlar kulüplerle, federasyonlarla, yerel yönetimlerle iş birlikleriyle inşallah en güçlü şekilde devam edecek." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın en büyük eserlerinden biri olduğunu hatırlatarak "Zaten bunun devamında da yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bir yaşam merkezi haline getirmek noktasındaki gayretiniz de bizim için çok önemli." dedi.