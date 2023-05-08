Manisa kaçtı Göz-Göz yakaladı

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Manisa FK ve Göztepe puanları paylaştı: 1-1.

Karşılaşmaya her iki ekip de temkinli başladı. Maçın 9. dakikasında Mamah'ın ortasında ön direkte Ba araya girerek Ngalina'ya şut şansı tanımadı. 11'de Muhammet'in sağ çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı. 19'da İsmail'in soldan ortasında Yalçın çerçeveyi bulamadı.

29'da Kaan'ın kullandığı serbest atışta kaleci Arda topa sahip oldu.

45+1'de Tarık'ın sağdan ortasında arka direkte Mamah topu indirdi.

Ancak kaleci Ömer topa sahip oldu.

GÖZTEPE PES ETMEDİ

57'de Ngalina'nın uzaktan aşırtma denemesinde top çerçeveyi bulmadı.

59'da Gakpa'nın pasında Kaan'ın sert şutunda kaleci Arda gol izni vermedi.

Aynı dakikada Kaan'ın pasla kullandığı kornerde Gakpa kale önüne ortaladı. Ön direkte Ayberk topa iyi yükselerek Manisa FK'yı 1-0 öne geçirdi. 69'da savunmanın arkasına gönderilen uzun toplu buluşan Ngalina, kaleci Ömer'den sıyrıldı.

Ancak boş kaleye şutunda top direkte patladı. 90+7'de Emir'in ortasında Atınç topu kafayla indirdi. Top boşa çıkan kaleci Ömer'in arkasında kaldı ve Bayere Junior fileleri havalandırarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-1.

MANİSA ZORA SOKTU

MANİSA FK 1-0 öne geçtiği maçta son saniye golüyle 1 puanla yetinirken Play-Off yarışında da ağır darbe aldı. Bitime iki hafta kala önemli bir avantajı kullanamayan Manisa ekibi Bandırma'nın altında yer alırken, 53 puanla ilk 7'deki Göztepe'nin 5 puan gerisine düştü. Manisa FK, son iki maçta Tuzla ve Pendik'i yenerek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

GÖZTEPE YARIŞA TUTUNDU

GÖZTEPE, son saniyede aldığı Manisa FK beraberliğiyle yarışa tutundu. Ligde 11 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Göz- Göz, dün sahadan beraberlikle ayrılırken puanını 58'e çıkararak averajla haftayı 7. sırada tamamladı. Göz-Göz bitime iki hafta kala hemen altındaki 54 puanlı Bandırma'ya 4 puan fark attı.

İKİ TAKIMDA DA KADROYA İNCE AYAR

MANİSA'DA dün oynanan Ege derbisinde Manisa FK ve Göztepe'de kadroda ufak değişiklikler oldu. Ev sahibi siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Yalçın Koşukavak, son oynanan Keçiörengücü maçındaki 11'den farklı olarak Domgjoni'nin yerine Ayberk'i, kart cezası nedeniyle oynayamayan Burak Çoban'ın yerine ise Prib'i ilk 11'e monte etti. Konuk Göztepe'de ise tek değişiklik gerçekleşti. Radomir Kokovic önderliğindeki teknik heyet, kart cezası nedeniyle oynayamayan Kvasina'nın yerine zorunlu olarak ileri uçta Ngalina'yı tercih etti.

CÜNEYT HASÇELİK