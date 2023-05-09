Yenilmez armada

Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off hattında yer alan Göztepe son iki deplasman maçında son saniyelerde attığı gollerle hayat bulurken, yenilmezlik serisini de 12 maça çıkararak önemli bir başarıya imza attı. Son olarak Manisa Futbol Kulübü karşısında yenik durumdayken 90+7'nci dakikada Loue'nin attığı golle sahadan 1-1 berabere ayrılan Göztepe, Play-Off için önemli rakibinin kendisiyle arasındaki farkı eritmesine izin vermeyip çok kritik puanı hanesine yazdırdı. Önceki hafta da Altay deplasmanında 90+3'te golü bulup ezeli rakibiyle 1-1 berabere kalan Göztepe, bitime 2 karşılaşma kala Bandırmaspor'un 4 puan önünde Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

8 GALİBİYET, 4 BERABERLİK

Manisa FK karşısında mağlubiyetten son saniyede kurtulan Göztepe yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar son

mağlubiyetini 5 Şubat 2023'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne karşı 1-0'lık skor ile almıştı. Göz-Göz bu periyotta, Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor, Samsunspor, Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor ve Adanaspor'u (hükmen) yenerken, Boluspor, Pendikspor, Altay ve Manisa FK ile yenişemedi. Göztepe son 12 maçta topladığı 28 puanla 58 puana ulaşmayı başardı.

ÇOK KRİTİK İKİ MAÇI VAR

Play-Off'u bir an önce garantilemek isteyip bu hafta sahaya Süper Lig'e adını yazdırma hedefiyle çıkacak 66 puanlı Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Göztepe, ardından deplasmanda kendisiyle aynı puandaki Bodrumspor'la kozlarını paylaşacak.

TEKNİK HEYET ÇOK MEMNUN

Göztepe'nin Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, oyuncularının pes etmediğini söyleyerek "Bizim evlatlarımız asla vazgeçmiyor, yenilgiyi kabul etmiyor. Pes etmeyen bir takıma sahibiz. Haftalardır oynamayan Loue'nin gol atması da ayrı bir mutluluk. Haftaya Çaykur Rizespor maçımız var. Yine gerekeni yapacağımızdan taraftarımızın şüphesi olmasın" dedi.