SPOR Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Play-Off hattındaki Göztepe, serilerle gülüyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce seri yakaladığı sezonlarda mutlu sona ulaşıp şampiyonluğu yakalamıştı. Göztepe 2014-2015 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14 maç mağlup olmadı. O sezonu şampiyon olarak tamamlayan Göztepe, 2016-2017 sezonunda ise 1. Lig'de üst üste 8 maçını kaybetmedi. Göztepe, o sezonun sonunda da 1'inci Lig'de Play-Off'a kaldı ve Antalya'daki finalde Eskişehirspor'u seri penaltılar sonucu yenerek Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı.

TARAFTARIN UMUTLARI ARTTI

GÖZTEPE, bu sezon da taraftarını Süper Lig'e dönüş için umutlandıran seri elde etti. G.Birliği'ne 5 Şubat'ta deplasmanda 1-0 yenildiği maçın ardından mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig yarışında iddialı konuma geldi. 16 Mayıs Salı evinde Ç.Rizespor'u yenerse Play-Off'a kalmayı garantileyecek.

KVASİNA DÖNÜYOR

LİGDE kritik son iki haftaya giren Göztepe'de golcü Marko Kvasina 16 Mayıs Salı günü Çaykur Rizespor maçında kadrodaki yerini alacak. Manisa FK maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Avusturyalı futbolcunun Ngalina'nın yerine on bire dönmesi bekleniyor. Rize maçının ardından son hafta Bodrum deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılılarda Atınç, Yunus Emre ve Yalçın 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.

KOZU TARAFTARI

GÖZTEPE'NİN 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Çaykur Rize maçında en büyük kozu taraftarı olacak. Maçın hafta içinde mesai saatlerinde oynanacak olması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden olurken, buna rağmen kritik maçta Göztepe fanatikleri tribünleri dolduracak.