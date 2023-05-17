Göztepe garantiledi

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe, kritik maçta 2. sıradaki Çaykur Rizespor'la evinde 3-3 berabere kalmasına rağmen bitime bir hafta kala Play- Off'a kalmayı garantiledi. Maça Göz-Göz atak başladı. 12'de topla ceza alanına giren Kvasina, kaleci Zafer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremedi. 19'da İsmail'in soldan kullandığı korner atışında Atınç'ın kafa vuruşu kaleci Zafer'den döndü. Dönen topu Emir tamamladı: 1-0. 24'te Tarık'ın ortasında arka direkte topa gelişine çok sert vurun İsmail farkı ikiye çıkardı: 2-0. 31'de Alper'in serbest atışında kaleci Arda mükemmel uzandı. 43'te Benhur'un pasında John Mary, Atınç ve Emir'in arasından sıyrılıp topu filelerle buluşturdu: 2-1. 45+6'da Mamah'ın vuruşunda top üst direkten döndü. Kvasina ağları sarsamadı.

MAMAH KIRMIZI GÖRDÜ

58'de Kvasina'nın pasında topla buluşan İsmail müthpiş bir vuruşla kaleci Zafer'i bir kez daha avladı: 3-1. 61'de Alper'in şutunda kaleci Arda gole izin vermedi. 84'te Mamah rakibine yaptığı sert faul sonrası ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. 86'da Alberk kullandığı serbest atışla Rize'yi umutlandıran golü kaydetti: 3-2. 90+4'te Mithat'ın sağdan ortasında Haqi kafayla beraberliği getirdi. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem golü iptal edip, penaltı noktasını gösterdi. 90+10'da penaltı atışını kullanan Koray maçın skorunu belirledi.

SON ANLARDA KRİTİK KARARLAR

GÖZTEPE'NİN dünkü Rizespor maçının son anlarında hakem Suat Arslanboğa verdiği tartışmalı kararlarla maça damga vurdu. Göz-Göz 3-1 önde olduğu 84. dakikada Mamah'ın tartışmalı pozisyonda kırmızı kartla oyundan atılmasıyla şok oldu. Bu pozisyonun devamında Rize farkı 1'e indirirken, Karadeniz ekibinin son golü de tartışmalara neden oldu. Haqi'nin 90+4'te attığı gol VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edilip penaltıya çevrildi. İnceleme sonrası Koray atışı gole çevirip beraberliği sağladı. Hakem Arslanboğa'ya tepki yağdı.

KOREOGRAFİ GÖZ DOLDURDU

SARI-KIRMIZILI taraftarlar, Rize maçına geçmiş şampiyonluklara atıfta bulunan müthiş bir koreografi hazırladı. Maçın başlama düdüğünden önce başlayan görsel şov izleyenleri hayran bıraktı. Karşılaşmadan 1 hafta önce taraftarı kırmızı giymeye davet eden Göz-Göz, müsabakadan önce üzerinde "Düşlerimizdeki o maziyi geri saracağız" yazan dev bir pankart ile rakiplere şampiyonluk mesajı verdi. Göztepe taraftarı, Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

DOĞANCAN BİNGÖL