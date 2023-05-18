Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü çınarı Göztepe, adım adım Süper Lig'e gidiyor. Sahasında önceki gün 2. sıradaki rakibi Çaykur Rizespor'u ağırlayan Göz-Göz iki farklı öne geçmesine rağmen maçtan beraberlikle ayrılırken, 59 puana ulaşıp Play-Off'u garantiledi. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Süper Lig ateşini de yaktı. Geçtiğimiz yaz döneminde kulübün yüzde 70 hissesini alan Sports Republic şirketinin yönetim, teknik heyet ve kadroda yaptığı köklü değişiklikle sezon başında bocalayan İzmir ekibi, hedefini tuttururken taraftarlarına da bayram yaşattı.

SAHA AVANTAJI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Sarı-kırmızılılar normal sezonun son maçında 21 Mayıs Pazar günü 61 puanla kendisi gibi Play-Off'u garantileyen Bodrumspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar finallerdeki olası rakiplerinden Bodrumspor önünde kazandığı takdirde Play-Off'ta saha avantajını eline alacak. Bu yıl değişen statüye göre ligi üçüncü bitiren ekip direkt finale kalırken, Play-Off'un ilk turu ligi dördüncü ve beşinci sıradan bitiren takımların sahasında tek maç üzerinden oynanacak. Yarı final ise çift maç olacak. Sarı-kırmızılılar, Bodrum'u yenerek Play-Off'taki rakibini evinde ağırlamayı hedefliyor.

YENİLMEZ ARMADA

GÖZTEPE, Çaykur Rizespor beraberliği ile ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Son olarak Ankara'da 5 Şubat 2023'te Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göztepe, sonraki periyotta çıktığı 13 maçtan 8 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. İyi bir seri yakalayan Göztepe bu süreçte 29 puan toplayıp Play- Off'a adını yazdırmayı başardı.

"BU TAKIMI ÇIKARACAĞIZ"

GÖZTEPE Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu artık sıralamadaki yerlerini düşündüklerini söyledi. Tüm takımı kutlayan Özkayımoğlu, "Futbolcularımız hiç vazgeçmedi, taraftarımız hiç vazgeçmedi. Bu aile birlikteliği bize Play-Off'u getirdi. Ayak seslerimizi herkes duyacak. Göztepe'yi Süper Lig'e taşımayı istiyoruz. Bu takımı çıkaracağız. Bodrumspor maçını kazanıp Play-Off çeyrek finalinde ev sahibi konumuna geçmek istiyoruz. Çeyrek finalde tek maç oynanacak, bu maçı da muhteşem taraftarımızın önünde oynamayı çok istiyoruz. Ben tüm takımıma yürekten inanıyorum" dedi.

Göztepe, hafta içi mesai saatlerinde oynanmasına rağmen Çaykur Rizespor maçını dolu tribünler önünde oynadı. Maç başında koroegrofi şovlarıyla görsel bir şölen sunan sarıkırmızılılar, kritik maçta takımı ateşleyen en önemli unsur oldu. Göz-Göz'ün Play-Off'larda en büyük kozu yine muhteşem taraftarı olacak.