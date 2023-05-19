Göztepe-Fener hattı

GÖZTEPE ile Fenerbahçe arasındaki transfer hareketliliği gündemdeki yerini korurken iki takımın yaz döneminde tam bir görüşme trafiği yaşaması bekleniyor. Kanarya'nın sarı-kırmızılı ekipten İrfan Can'ın bonservisini alma hamlesinin ardından İzmir temsilcisinin de Emir Ortakaya ile yoluna devam etme kararı sonrası iki kulüp yönetiminin yeni isimler için transfer masasında buluşmaya devam edeceği öğrenildi.

Kanarya'nın Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'in sahibi olduğu ve Premier Lig'e veda eden Southampton'dan Brezilyalı stoper Lyanco, orta sahanın merkezinde görev yapan İbrahima Diallo, kanat oyuncusu Kamaldeen Sulemana ve golcü Paul Onuachu gibi isimleri listesine alması sonrası Göz-Göz de F.Bahçe'nin kiralıklarına göz dikti.

Yaz döneminde İstanbul ekibine dönmesi beklenen Dender EH'ten Tiago Çukur ve Karagümrük'ten Burak Kapacak gibi isimler için nabız yoklayacak olan yönetimin bu iki oyuncu için ısrarcı olduğu gelen haberler arasında. Bilindiği üzere Tiago Çukur ve Burak Kapacak geçen sezon da Göz-Göz ile anılmış ancak beklenen anlaşma gerçekleşmemişti.