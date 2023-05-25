Favorisi yok heyecanı çok

Spor Toto 1.Lig'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte nefesler tutuldu ve gözler Play-Off 1. Tur maçlarına çevrildi. Sezonu ilk yedi içinde bitiren iki ekibi Bodrumspor ve Göztepe, Bodrum İlçe Stadı'nda yarın oynanacak olan kritik derbide Süper Lig hedefi için kıyasıya bir savaş verecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan sezonun en önemli sınavında iki ekibinde performanslarının benzerlik göstermesi dikkatleri çekiyor.

SAVUNMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden ve Play-Off oynamaya haz kazanan Bodrum, son 10 maçta tek yenilgi alırken, Göztepe ise 14 haftadır yenilmeden finallere kaldı. Ligi 62 puanla bitiren Bodrum ile 60 puanla Play-Off biletini 7. basamaktan alan Göztepe golcü kimlikleriyle ön plana çıkarken, iki Ege ekibinin de en güçlü olduğu taraf ise savunmaları.

Ligde 55 kez fileleri sarsan yeşil-beyazlılara karşılık, Göz-Göz 45 kez rakip fileleri sarstı. Muğla ekibi kalesinde toplam 34 gole engel olamazken, fileleri 31 kez havalanan sarı-kırmızılılar ise ilk 7 içinde en az gol yiyen ekiplerden biri oldu. Bodrum ve Göztepe, oyuncuların skora katkısı, kaleci performansları ve tecrübeli isimleriyle dikkat çekiyor.

İKİ EKİBİN DE KOZU GOL SİLAHLARI OLACAK

Ev sahibi Bodrumspor'da ise 32 maçta yeşil- beyazlı formayı terleten Kenan Özer, attığı 14 gol ile takımın gol yükünü çekti. Göztepe'de sezon başından bu yana 26 maçta attığı 8 gol ile takımını sırtlayan 36 yaşındaki Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı ekibin en önemli gol silahı oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Öztekin, buna rağmen takımın en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

ASİSTLERİYLE HAYAT KURTARDILAR

Bodrum'un 30 yaşındaki defans oyuncusu Üzeyir Ergün, bu sezon 32 maçta yaptığı 9 asistle hücuma direkt katkıda bulundu. Sarıkırmızılı ekipte ise ön bölgede takımın vazgeçilmez ismi olan Kvasina ise gol yollarında beklenen performansı sergileyemese de bu sezon yaptığı 6 asistle takımına katkıda bulundu. Avusturyalı hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekti.

SAVUNMADA ÇOK ETKİLİLER

Göztepe yediği 31 golle şampiyon Samsun (26) ve Eyüp'ün (30) ardından en az gol yiyen takım olurken, savunmasıyla tam not aldı. Bodrum ise kalesinde 34 gole engel olamadı. Bodrum da iç sahada kalesinde 15 gol gördü ve Samsun ve Pendik'in (14) ardından geldi. Bodrumspor kalecisi Diogo Sousa ve Göztepe genç file bekçisi Arda Özçimen bu performansta etkili oldu.

PERFORMANSLAR BİRBİRİNE YAKIN

Ligin son maçında Göztepe ile oynayarak Play-Off çeyrek finallerinin ilk maçını taraftarı karşısında oynama avantajını elde eden Bodrumspor, bu sezon evinde oynadığı 18 maçta sadece 3 mağlubiyet alarak başarılı bir performans sergiledi. Yeşil-beyazlılar, bu süreçte 8 galibiyet ve 8 beraberlikle hanesine 32 puan yazdırarak Play-Off yolunda çok önemli bir başarı elde etti. Göztepe ise 18 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ortalama bir performans sergiledi.

DOĞANCAN BİNGÖL