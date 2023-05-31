Fırtına seriye bağladı

SÜPER Lig'de kötü bir sezon geçiren Trabzonspor, Karagümrük'ün ardından Giresunspor'u da mağlup etmeyi bildi: 2-4. Giresunspor ateş hattında çakılı kaldı. 29. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında Umut'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1. 34'te Alper'in hatasında topla buluşan Umut'un ara pasında ceza sahası içinde Bardhi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

59'da sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Eren'in pasında Umut topu ağlara yolladı: 0-3. 70'te ceza sahası içinde Trezeguet girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 72'de beyaz noktanın başına geçen Bakasetas topu ağlarla buluşturdu: 0-4. 74'te Kuwas'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Faruk Can topu topu filelere gönderdi: 1-4. 80'de sol kanattan Faruk Can'ın ortasında Bajic skoru belirledi: 2-4.

TRABZONSPOR'A KARSILASMA ÖNCESİNDE ÇİFTE SOK

GİRESUNSPOR ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadele öncesi Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Gomez'de sağ baldırda darbeye bağlı kanama ve ağrı, Abdülkadir'de ise sol diz yan bağında zorlanma tespit edildiği belirtildi.