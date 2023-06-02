Göz-Göz - Ada hattı

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme hayalini erteleyen Göztepe, gelecek sezon hedefe direkt ulaşmak için kolları sıvadı. Teknik ekipte radikal değişime gitmeyi düşünmeyen sarı-kırmızılıların öncelikli olarak hücum ve kaleye takviye yapacağı kaydedilirken, dış transferde rota İngiltere'ye çevrildi. Başkan Rasmus Ankersen'in, Göztepe'de olduğu gibi Sports Republic'in yönettiği ve İngiltere Premier Ligi'nde küme düşen Southampton'ın kadrosunda yer alan iki yıldız futbolcuyu İzmir'e getirmenin planlarını yaptığı belirtildi.

Bu iki ismin ise forvet Dan N'lundulu ve kaleci Mateusz Lis olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, geçen sezon kiralık olarak Cheltenham ve Bolton'da forma giyen, bonservisi Southampton'da olan 24 yaşındaki İngiliz golcü N'lundulu ile ilgili olumlu referanslar topladığı ifade edildi.

POLONYALI ELDİVEN TANIDIK

N'lundulu, geçen sezon 42 maçta forma giyerken, rakip ağlara 6 gol gönderirken, 2 de asist yaptı. Southampton'ın geride kalan sezonda Fransa Lig 1 ekibi Troyes'a kiraladığı ve burada 9 maçta görev yapan 26 yaşındaki eldiven Lis'le ise Championship'te yola devam etmeyeceği ifade edilirken, önceki sezon Süper Lig'de Altay forması da giyen Polonyalı eldivenin İzmir'e dönmeye oldukça sıcak baktığı ifade edildi.

TİJANİC DÖNÜYOR

Göztepe'nin devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Adalah'a satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderdiği David Tijanic geri dönüyor. Arap ekibinin kendi liginde küme düşmesinin ardından Sloven futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı ve deneyimli futbolcunun tekrar İzmir'e geleceği ifade edildi. 2021-2022 sezonunda Polonya'nın Rakow ekibinden sarıkırmızılı kulübe katılan 25 yaşındaki orta sahanın Göztepe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Göz-Göz'de kurmayların Tijanic ile gelecek sezon yola devam edip etmeyeceğinin ise önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarla 55 resmi maça çıkan David Tijanic, 6 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist üretti.