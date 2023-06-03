Göz-Göz atakta

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig umutlarını seneye bırakan Göztepe, kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon hücumda yetersizliği nedeniyle sıkça eleştiri alan sarı-kırmızılılar devre arasında yaptığı transferler ile yine taraftarı pek memnun edememişti. Göz- Göz'de Rasmus Ankersen'in bu sezon ise işini şansa bırakmak istemediği ve transfer listesine Süper Lig'e veda eden Ümraniyespor'un 29 yaşındaki ön liberosu Sackey ve 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Onur Ayık'ı aldığı öğrenildi.



BAŞKAN LİGİ ANALİZ ETTİ

Bu sezon seferberlik ilan eden sarıkırmızılı yönetim, orta ve kanat bölgesine yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Ümraniye formasıyla 31 maçta forma giyen Sackey çabukluğu ve hücuma katkılarıyla ön plana çıkarken, 30 maçta forma giyen Onur ise orta alanda çift ayağını kullanarak oyunu yönlendirmesi yönüyle dikkat çekiyor. Her iki oyuncunun da sözleşmesinin sona erecek olması bonservis engeli bulunmaması nedeniyle Göz-Göz'ün elini güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezon ligi tarttığı öne sürülen Ankersen'in yeni sezon hazırlıklarına Sackey ve Ayık transferleriyle başlayacağı ve şampiyonluk hedefleyen bir kadro ile mücadele etmek istediği öğrenildi.



YILDIZ İSİMLER VEDA EDEBİLİR

Göztepe'de takviye çalışmaları sürerken, mevcut kadroda sözleşmesi sona eren birçok yıldız futbolcuyla ise yolların ayrılabileceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekipte gönderilmesi en güçlü adaylardan biri Ali Akman. Sezon başında Alman takımı Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak beklentileri karşılayamayan genç forvet Akman'ın teknik kadrodan geçer not alamadığı öğrenildi. Akman'ın yanı sıra 1461 Trabzonspor'dan kiralanan Yunus Emre ve yine Fenerbahçe'den geçici olarak transfer edilen Uğur Kaan da ayrılıklar kervanına katılacak. Yunus Emre 23 maçta 1181 dakika, Uğur Kaan 14 maçta 604 dakika sahada kalmıştı.



AKHİSARSPOR İLE AVRUPADA OYNADI

Son 2 sezonda Ümraniyespor forması giyen Onur Ayık, kariyerinde birçok takımda forma giyerken, Avrupa sahnesinde de boy gösterdi. Daha önce Elazığspor, Karabükspor, Akhisarspor, Tuzlaspor formalarını da giyen deneyimli orta saha, Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği dönemde yeşil-siyahlı ekibin tarihindeki ilk Avrupa kupası golünü atan isim olarak hafızalara kazınmıştı.

DİĞER