Göztepe’den Geraldo atağı

Gelecek sezon kadro planlamasına start veren Göztepe'de hareketli günler yaşanıyor. Takviye çalışmalarını sürdüren ve gündemine birçok ismi aldığı öğrenilen İzmir temsilcisinin son olarak Süper Lig'e veda eden Ümraniyespor'dan ayrılan Geraldo'nun durumunu takip ettiği iddia edildi. Gelecek sezon her bölgede alternatifli bir kadro ile mücadele etmek isteyen kurmayların İstanbul ekibinden ayrılan Angolalı yıldızı listeye yazdığı belirtildi. 31 maçta 1 gol, 4 de asist katkısı veren 31 yaşındaki kanat forvet ve menajeri ile önümüzdeki günlerde iletişime geçeceği belirtildi.

GÖZ-GÖZ'ÜN ÖNCELİĞİ HÜCUM HATTI

Geçen sezon savunmadaki performansıyla büyük alkış alan ancak gol yollarında sıkıntı yaşayan Göztepe'de teknik heyetin raporu doğrultusunda önceliğin hücum hattına verildiği ifade edildi. Enis Destan, Dan N'lundulu, Aaron Olanare ve Riad Bajic gibi forvetleri kıskacına alan kurmayların listesinde yer alan isimlerin önümüzdeki günlerde çoğalması bekleniyor.

TARIK VEDA ETTİ TRAORE İLE DEVAM

Göztepe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken ayrılacak ve kalacak futbolcular netleşmeye başladı. Devre arasında transfer edilen orta saha oyuncusu Aliou Traore'nin takımda kalacağı ifade edilirken, Tarık Çamdal ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı ekibe veda etti. Göz- Göz'de diğer yabancı futbolcular Mamah ve Ngalina'nın yanı sıra, satılmaması halinde Arsalangic'i de kadroda tutmayı planlayan kurmayların Palmer, Tijanic, Kvasina ve Mihojevic konusunda ise net bir karar vermediği bildirildi.