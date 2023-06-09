Göz-Göz’de rota Ahmet

SPOR Toto 1. Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin forvet arayışları sürüyor. Birçok yıldız isimle anılan İzmir temsilcisinin son olarak Ahmet Sağat'la ilgilendiği iddia edildi. Gündeminde Enis Destan, Dan N'lundulu, Aaron Olanare gibi isimler de bulunan ve gol yollarında alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların, geçen sezonu Samsunspor'da geçiren golcü futbolcuya kanca attığı kaydedildi. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'nin 27 yaşındaki golcü için nabız yokladığı öğrenilirken tek engel kulübüyle 2025 yılına kadar süren kontratı. Kurmaylar, bonservis engeli aşmayı planlarken futbolcu için de maliyet araştırmasına başladı.

2021-22'DE GOL KRALI OLDU

1. Lig'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunda Menemenspor'a Alman ekibi Koblenz'den transfer olan Ahmet Sağat, ilk sezonunda takımının küme düşmesine rağmen sarı-lacivertli formayla attığı 17 golle 1. Lig'de gol krallığı tacını takmayı başarmıştı. Sarı-kırmızılı kurmayların geçen sezon başında Samsunspor'a transfer olan ve 29 maçta ağları 9 kez sarsan gurbetçi yıldızı kadroya katmak istediği ifade edildi.

KILIÇARSLAN İLE YOLLAR AYRILDI

SPOR Toto 1. Lig'de sezon öncesi şampiyonluk kovalayacak bir takım yaratmak için düğmeye basan Göztepe'de kiralık olarak forma giyen kaleci Ekrem Kılıçarslan kesin olarak kadroda düşünülmüyor. Kulübün genç eldiven için satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve Ekrem ile vedalaştığı

öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Arda'nın yanına iyi bir file bekçisi transfer edip kaleyi sağlama almayı planladığı belirtildi. Bu sezon 19 maçta forma giyen Ekrem, ikinci yarının hemen başında oynanan Sakarya maçında sakatlanmış ve sonrasında eldivenleri Arda'ya kaptırmıştı.

GÖZ-GÖZ'DE YASİN BELİRSİZLİGİ

SARI-KIRMIZILI ekibin kilit oyuncularından olan Yasin Öztekin'in geçtiğimiz gün futbolu bırakacağı öne sürülmüştü. Öztekin'in hala kararını netleştiremediği ve belirsizliğin sürdüğü öğrenildi.