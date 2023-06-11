Göztepe’de 1 numara harekatı

SPOR Toto 1. Lig'de gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Göztepe, 1 numara harekatına başladı. Sezon başında G.Antep FK'dan kiralanan Ekrem Kılıçarslan'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan yönetim, genç Arda ile rekabete girişebilecek file bekçisini yine İzmir'de buldu. Sarı-kırmızılıların, bu sezon 1. Lig'den 2. Lig'e düşen Altınordu'nun 25 yaşındaki kalecisi Ali Emre Yanar'a kanca attığı öğrenildi Göz-Göz, sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek oyuncuyu bonservis bedeliyle kadroya katmak istiyor. Arda Özçimen ve Ali Emre arasında rekabet yaratıp kaleyi sağlama almak isteyen teknik ekip, transferi bir an önce bitirerek kalede yaşanan sorunu çözmek istiyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

TRANSFERİ netleştirmek için Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın onayını bekleyen yönetim, ardından girişimleri başlatacak. Genç yaşı, gelişime açık olması ve İzmirli olan oyuncunun adaptasyon sorunu yaşamadan takıma kolayca ayak uyduracağı düşünülerek çalışmalara hız verildi. Altınordu altyapısında yetişen ve kırmızı- lacivertli ekibin önümüzdeki sene 2. Lig'de mücadele etmesi nedeniyle kariyerine üst liglerde devam etmek isteyen oyuncu ise transfere sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılıların Süper Lig'den düşen Ümraniyespor kalecisi Berke Özer ile de ilgilendiği iddia edilmişti.

YASİN ÖZTEKİN VEDA HAZIRLIĞINDA

GÖZTEPE'DE Yasin Öztekin vedaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün futbolu bırakacağı ve sarı-kırmızılı ekipte jübile yapacağı öne sürülen Öztekin'in şimdi de bu sezon 1. Lig'e yükselen Kocaelispor ile yeniden görüştüğü iddia edildi. Öztekin'in devre arasında Körfez ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu ve takımdan ayrılacağı ancak son dakika kararıyla sezonu İzmir temsilcisinde tamamlamak istediği öğrenilmişti. Sezonun bitmesiyle transfer girişimine yeniden başlayan Körfez ekibi, bu sefer Öztekin transferine noktayı koymak istiyor.