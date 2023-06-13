Göz-Göz’de işlem tamam

SPOR Toto Birinci Lig'de gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe, transfer harekatına başladı. Kadrosunu güçlendirmek adına listesinde birçok isim bulunduran İzmir temsilcisi, temaslara başladı. İlk olarak Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest ile görüşen ve oyuncuyla söz kesen sarıkırmızılılar, şimdi de Ali Dere'nin transferini bitirdi. Son iki sezondur Altınordu'da görev yapan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sona ermişti. Birçok Birinci Lig ekibinin talip olduğu tecrübeli futbolcuyu İzmir ekibi kaptı. Oyuncuyla temas kuran kurmaylar, olumlu görüşmeler sonucunda Ali ile el sıkıştı.

33 MAÇA ÇIKTI

FUTBOLA Konyaspor altyapısında başlayan başarılı savunma oyuncusu sırasıyla Fethiyespor, Boluspor, 1922 Konyaspor, İstanbulspor ve Altınordu formalarını terletmişti. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon kırmızı- lacivertli forma altında 33 müsabakaya çıktı.

ROBİN İDDİASI

GÖZTEPE, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan ayrılma kararı alan Robin Yalçın ile temasa geçti. Orta saha oyuncusuna teklifini ileten kurmayların olumlu geri dönüş aldığı kaydedildi. Robin, geçtiğimiz sezon Sivas formasıyla 31 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

İRFAN CAN FENER'DE

FENERBAHÇE, Göztepe'nin eski kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı sözleşmesindeki opsiyonu Nisan ayında kullanarak 1 milyon 200 bin lira karşılığında transfer etti. Sarı-lacivertliler, Göz-Göz ile görüşüp İrfan'ın bonservisi konusunda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı taraftarlarla tartıştığı için geçen sezon sonunda kadro dışı bırakılan İrfan'ın Göztepe ile ilişiği tamamıyla kesildi.