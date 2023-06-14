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Göztepe’de yaprak dökümü

Geçtiğimiz sezon Süper Lig biletini kaçıran İzmir ekibinde değişim başlıyor. Sarı-kırmızılılarda takımın as isimlerinden Dino, Kvasina, Ngalina, Traore'nin yanı sıra Ekrem, Marko, Erhan Gottwalt, Hikmet, Hasic, Ali, Bayere Junior ile de yollar ayrılacak.

OGÜN ÖZDEMİR

14.6.2023

Gazete

Göztepe’de yaprak dökümü

Spor Toto 1. Lig'de geride bıraktığımız sezonda Süper Lig biletini kaçıran Göztepe'de değişim rüzgarları esmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda ilk sezonunu geçiren ve camiayı tanımaya başlayan başkan Rasmus Ankersen ile ekibi gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için harekete geçti. Tarkan Serbest ve Ali Dere ile el sıkışan, Robin Yalçın, Geraldo ve N'lundulu'yla görüşmelerini sürdüren İzmir ekibinde ayrılacaklar da belli oldu.

TOPLAM 13 İSİM
Sarı-kırmızılılarda yönetim, as oyuncular Dino Arslangic, Marko Kvasina, Ngalina, Traore'nin yanı sıra Ekrem, Marko Mihojevic, Erhan Gottwalt, Hikmet, Hasic, Ali Akman, Bayere Junior ile de yollarını ayıracak. Daha önce de Emirhan ve Tarık ile vedalaşan Göz-Göz'de takımdan ayrılacak oyuncu sayısı 13'e çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda bu isimlerden Dino, Erhan ve Tarık'ın sözleşmeleri sona ererken, Ekrem, Hikmet, Hasic, Ali, Junior'un kiralık sözleşmesi sonlandı. Öte yandan yine sözleşmesi sona eren Yasin'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.

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