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Göztepe 98 yaşında

İzmir’in köklü çınarı sarı-kırmızılılar, yeni yaşında sahili cehenneme çevirdi. Göztepe, 98. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızılılar Güzelyalı'yı bayram yerine çevirirken, binlerce taraftarın saat 22.00'yi gösterdiğine başladığı meşale şovu alkış aldı.

DOĞANCAN BİNGÖL

15.6.2023

Gazete

Göztepe 98 yaşında

İzmir'in köklü çınarı Göztepe, 98. kuruluş yıldönümünü dün yine muhteşem bir şölenle kutladı. Kulübün kuruluş yılına ithafen saat 19.25'ten itibaren sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar akşam saatlerinden itibaren Göztepe Sahili, Güzelyalı Parkı, Göztepe Köprüsü gibi yerlerde toplanmaya başladı.

Taraftarlar toplandıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın ederken, Göztepe Vapur İskelesi'nde de kutlamalar başladı.

İZMİR ALEV ALDI
İlerleyen saatlerde ise coşku doruğa ulaştı. İlk meşale Susuzdede Parkı'nda yakılırken, saatler 22.00'yi gösterdiğinde sahil boyunca toplanan yaklaşık 100 bin taraftarın meşale şovu başladı. Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Karantina'ya kadar sahil boyunca dizilen Göztepeliler, aynı anda yaktıkları meşalelerle geleneksel şovunu gerçekleştirdi.

İzmir alev alev yanarken, ortaya çıkan görüntüler adeta mest etti. Sahilde yerlerini alan taraftarlar geç saatlere kadar eğlenirken, geceyi 'Göz-Göz Göztepe' sloganlarıyla inletti.

Taraftarlar hep bir ağızdan söyledikleri şampiyonluk şarkılarıyla da yönetime gönderme yaptı.

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