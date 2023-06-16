Göz-Göz’den hamle

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan ve kadroda büyük bir değişim yaşanması beklenen Göztepe'de başkan Rasmus Ankersen'den bir hamle de teknik kadroya geldi. İzmir ekibinin hisselerinin yüzde 70'ini alan Sport Republic'in, Everton'ın veri analisti ve takım içindeki oyuncu transferlerinde de önemli bir rol oynayan Joe Ferrelly'i teknik ekibe dahil edeceği iddia edildi. İngiltere'nin köklü ekiplerinden Everton'dan ayrılan futbol adamının, Southampton ve Göztepe'de veri analizinin yanında transfer araştırmalarının da başında yer alacağı ifade edildi.

MANCE'A DESTEK OLACAK

Göz-Göz'de sportif direktör Ivan Mance ile birlikte çalışmalarına başlaması beklenen Ferrelly'nin, önümüzdeki günlerde Sport Republic'e katılması bekleniyor. 30 yaşındaki futbol adamının yine önümüzdeki süreçte İzmir'e gelerek başkan Ankersen ile kadro planlaması ve transferler hakkında da fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

DIŞ TRANSFERDE İKİ OYUNCU TAMAM

98. kuruluş yıldönümünü kutlayan sarı-kırmızılılar, dış transferde daha önce prensip anlaşmasına vardığı iki isme imza attırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan orta saha oyuncusu Tarkan Serbest ve Altınordu'nun sol beki Ali Dere'ye önümüzdeki günlerde imza attırarak transferi resmiyete dökecek. İki oyuncunun da kulüpleriyle sözleşmeleri sona ererken, sarı-kırmızılı yönetim kale, savunma, orta saha ve ileri uca yapacağı takviyelerle iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.