Caner bombası

Spor Toto Birinci Lig'de gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe, transfer harekatında yeni hedefini belirledi. Savunmaya tecrübeli bir isim arayan İzmir ekibinin gündemine son olarak Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Caner Osmanpaşa'yı aldığı öğrenildi. Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest ve Altınordu'dan Ali Dere ile el sıkışan, Robin Yalçın ile de görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların, takımdan ayrılanların yerini doldurmak için kolları sıvadığı kaydedildi. Savunma hattında oynayan Emir Ortakaya takımdan ayrılırken, Dino Arslanagic ve Marko Mihojevic'in de gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

YOĞUN MESAİ YAPIYOR

Son dört sezondur Sivasspor'da forma giyen Caner, dana önceki dönemlerde de Göztepe'nin gündemine gelmişti. Futbola Akçaabat Sebatspor'da başlayan 35 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kayseri Erciyes ve Akhisarspor formalarını terletti. Caner bu sezon Sivasspor formasıyla 35 maça çıkarken, takımına 2 gollük katkıda bulundu. Sarı-kırmızılılar, özellikle Birinci Lig ekiplerinden teklifler alan yıldız savunmacının transferini bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

SOUTHAMPTON İLE HAZIRLIK MAÇI

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Southampton ile maç yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Southampton, Göztepe'miz ile hazırlık maçı oynamak için Türkiye'ye geliyor. Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Southampton FC ile hazırlık maçı oynayacak. Sporun birleştirici gücü ve iki kulübün dostluğunu pekiştirmek adına gerçekleşecek olan hazırlık maçı, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleşecek" denildi.