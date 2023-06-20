Göztepe tam gaz

Spor Toto 1. Lig'de transfer çalışmalarına son hız devam eden Göztepe, yerli transferinde atağa kalktı. Altınordu'dan sol bek Ali Dere ve Kasımpaşalı merkez orta saha Tarkan Serbest'le anlaşma sağlayan, Giresunspor'dan kaleci Ferhat Kaplan'la son aşamaya gelen sarı-kırmızılı kurmayların deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor'dan Manisa FK'ya kiralık olarak gelen Alman asıllı Türk hücumcu Burak Çoban'a kancayı attığı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncunun Manisa ekibinde forma şansı bulmakta zorlanması ve Göz-Göz'ün camia takımı olması nedeniyle transfere oldukça istekli olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek golcü, transfer olduğu günden bu yana siyah-beyazlı formayı 12 kez sırtına geçirdi ve bu süreçte 2 kez gol atarak takımına skor katkısı sundu. Radomir Kokovic'in tecrübeli oyuncuyu Almanya tecrübesi nedeniyle tercih ettiği ayrıca bitiriciliği ve rakip savunmayı yıpratan çabukluğu nedeniyle ısrarla istediği ifade edildi.

GOL SORUNUNU BURAK ÇÖZECEK

Göz-Göz'ün kronikleşen gol sorununa çözüm olması beklenen Çoban, daha önce Turgutluspor, Stuttgart 2, Memmingen Illertissen, Ulm, Afyonspor, Adanaspor formalarını terletti. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın ise oyuncuya imza attırmadan önce pürüzleri gidermeye çalıştığı kaydedilirken son aşamaya gelinen transferin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

AHMET VE HASAN BİTMEK ÜZERE

Göztepe, defans oyuncusu Hasan Hatipoğlu ile santrfor Ahmet Sağat'ın da işini bitirdi. Geride kalan sezonda Pendikspor'la Play-Off şampiyonluğu yaşayıp Süper Lig'e yükselen stoper Hasan'la temasa geçen yönetimin olumlu cevap aldığı ifade edildi. Pendikspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisinde kolaylık sağlanacağı kaydedildi. Sarıkırmızılılar, Samsunspor'la normal sezonda şampiyonluk yaşayan golcü Ahmet Sağat'la da el sıkıştı. Samsunspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan gurbetçi golcünün takımdan ayrılacağı ifade edildi.