Göztepe’den Bolasie atağı

Spor Toto 1. Lig'de gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Premier Lig tecrübeli forvet Yannick Bolasie Yala'ya kanca attı. Bu sezon 28 maçta 18 gol, 1 asist ile Rize ekibinin Süper Lig'e çıkmasında aslan payına sahip olan 34 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu, gösterdiği performansla Göz-Göz'ün radarına girdi.

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'nın orta sahası Tarkan Serbest, Altınordu'nun savunmacısı Ali Dere ile söz kesen sarı-kırmızılılar son olarak Giresun'un kalecisi Ferhat Kaplan ile prensipte anlaşmıştı. Rotayı hücuma çeviren İzmir temsilcisi, Karadeniz ekibi ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Bolasie'yi kıskaca aldı. Sportif Direktör Ivan Mance'ın takımın ön bölgesinde yaşanan sıkıntının farkında olduğu ve Mance'ın bu soruna kalıcı bir çözüm üretmek istediği ifade edildi. Hücumda istikrarlı bir şekilde skor üreten oyuncu bulmakta zorlanan Göz-göz, gol sorununa Bolasie ile çözüm üretmek istiyor.

TEKNİK EKİP ONAYLADI

Karadeniz ekibinden ayrıldıktan sonra zaman kaybetmeden oyuncu ile görüşen kurmayların tecrübeli golcü ile anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi. Bu sene ilerlemiş yaşına rağmen ürettiği skorlarla birçok 1. Lig ekibinin gözdesi olan hücumcunun tercihini sarı-kırmızılı ekipten yana kullanılacağı iddia edildi. Görüşmelerden önce hemşehrisi Ngalina ile diyaloğa geçip Göztepe hakkında bilgi aldığı öğrenilen Bolasie'nin taraftarıyla ünlü camiada oynamak için oldukça heyecanlı olduğu ifade edildi.

Doğucan'a takip

Göztepe'nin Trabzonspor'da oynayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat'ı gündemine aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Haspolat'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilirken, birçok Süper Lig kulübünün de oyuncuyla ilgilenmesi transferi zora sokuyor. Excelsior Rotterdam altyapısından yetişen, uzun süre A Takım formasını giyen Doğucan Haspolat, 2019-2020 sezonun devre arasında 350 bin Euro karşılığında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya geldi. Genç oyuncuyu sezon sonunda Trabzonspor, 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.