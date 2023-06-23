Göztepe’de rota Safa

Spor Toto 1. Lig'de transfer çalışmalarını hızlandıran Göztepe, Boluspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Trabzonspor'da olan golcü Safa Kınalı'ya kanca attı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 24 yaşındaki hücumcuyu radarına alan sarı-kırmızılılar, ön bölgede alternatifleri çoğaltmak istiyor. Sezonun tamamlanmasından sonra Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere ile söz kesen ve son olarak Giresunspor'un kalecisi Ferhat kaplan ile prensipte anlaşan İzmir ekibi, rotayı hücuma çevirdi.

İzmir temsilcisi, geçen sezonun ilk yarısında Altınordu, ikinci devresi Boluspor forması giyen ve 22 maçta 2 kez fileleri havalandıran genç oyuncuyu kıskaca aldı. Göztepe'de sportif direktör Ivan Mance'ın da genç oyuncu ile ilgili olumlu bir rapor verdiği öğrenildi. Lig bitince vakit kaybetmeden oyuncu ile temas kurup ön görüşmeyi yapan kurmayların masadan olumlu kalktığı ve oyuncunun da yeniden İzmir'e dönmek istediği kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Birçok 1. Lig ekibinin talip olduğu oyuncunun bir camia takımı olması nedeniyle tercihini Göztepe'den yana kullandığı ifade edildi. Sözleşmesi ay sonu bitecek golcünün bonservis engelinin de olmaması transferin gerçekleşme olasılığını arttırıyor.

ATINÇ KALIYOR

Göztepe dış transferde yoğun bir şekilde çalışırken, deneyimli stoper Atınç Nukan'ın ise bir sene daha takımda kalacağı bildirildi. Göztepe yönetimi, sözleşmesi süren ancak birçok Süper Lig kulübü tarafından radara alınan Atınç'ı satmama kararı alırken, oyuncu da sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edeceğini belirtti. Yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen pes etmeyen ve takımın banko isimlerinden biri olan Atınç, geçen sezon savunmanın yanı sıra hücuma da çok önemli katkılar koydu. Göztepe ile 2022-2023 sezonunda 25 maça çıkan Atınç 3 gol 2 de asist yaptı.