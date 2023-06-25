Göztepe’de hedef Doukara

Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe'de takviye çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gündeme son olarak Gençlerbirliği forması giyen Souleymane Doukara'nın geldiği öğrenildi. Alternatifli bir hücum hattı ile sezona giriş yapmak isteyen sarıkırmızılıların 2017'den bu yana Türkiye'de Ankaraspor, Antalyaspor ve Giresunspor'da görev yapan 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu kaydedildi. Başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren ve kırmızısiyahlı takımdan ayrılan deneyimli forvetin bonservis sorununun bulunmaması da İzmir ekibinin elini rahatlatıyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler Moritanyalı yıldız oyuncu için temaslarını sürdürüyor.

ÖNCELİK EMİR'DE

Dış transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin iç transferde en önemli gündem maddesi ise Emir Ortakaya olacak. Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'den kiralanan 18 yaşındaki stoper, ilk olarak sarı-lacivertlilerin kampına katılacak. Sarı-kırmızılıların İstanbul temsilcisinin kurmaylarına Emir'i tekrar istediklerini ifade ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin başına geçecek teknik direktörün netleşmesinin ardından genç savunmacının kaderi de belirlenecek.

İMZA ŞOV YAKINDA

Göztepe'de imza şov yakında başlıyor. Sarı-kırmızılılarda prensipte anlaşma sağlanan Altınordulu sol bek Ali Dere, Kasımpaşalı stoper Tarkan Serbest ve Trabzonsporlu orta saha Doğucan Haspolat, tatil bitimi resmen Göztepeli olacak. Yabancı transferinde de özellikle yurt dışında görüşmelerini sürdüren Göz-Göz'ün 26 Haziran'da başlayacak transfer sezonuyla birlikte vites yükselteceği kaydedildi. Yaz kampına yeni transferleri yetiştirmeye çalışan Göz-Göz, imza şovuyla rakiplerine gözdağı verecek.