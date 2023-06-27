Göztepe’den çifte hamle

Spor Toto Birinci Lig'de transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Göztepe, transferde vites artırdı. Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere ve Metehan Mimaroğlu ve Giresunspor'dan kaleci Ferhat Kaplan, Tuzla'dan Ogün Bayrak ile söz kesen İzmir ekibi, hücum hattı için de çifte taarruza geçti. Sarıkırmızılılar kronikleşen gol sorununa çözüm üretmek için rotasını Konyaspor ve Altınordu'nun yıldızına çevirdi. Göz-Göz yönetimi, Konyaspor'un 35 yaşındaki forveti Mame Biram Diouf ve Altınordu'nun tecrübeli hücumcusu Ahmet İlhan Özek'i kıskaca aldı. Senegalli Diouf'un Konyaspor ile sözleşmesi ay sonunda sone erecek. 35 yaşındaki Ahmet İlhan Özek ise yeni sezonda Altınordu kadrosunda düşünülmüyor.

RASMUS ANKERSEN ONAY VERDİ

Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen ve Sportif Direktör Ivan Mance'ın golcü listesinin ilk sırasında Özek ve Diouf'un yer aldığı öğrenildi. İki oyuncu ile temasa geçip masaya oturan kurmaylar görüşmeler sonucunda transferleri bitirme noktasına getirdi. Deneyimli oyuncu Özek'in ön bölgede bitiriciliği ve fiziği ile Kvasina'ya alternatif olması hedefleniyor. Diouf'un ise Premier Lig tecrübesi nedeniyle İzmir temsilcisinin gol sorununu kökten çözmesi bekleniyor.

DAN NLUNDULU BOLTON'A GİTTİ

Göztepe'nin yüzde 70 hissesine sahip olan Sport Republic'in İngiltere'deki kulübü Southampton'un golcüsü Dan Nlundulu'nun peşinde olduğu iddia edilmişti. 25 yaşındaki genç santrfor ile masaya oturan kurmayların oyuncu ile bonservis bedeli nedeniyle anlaşamadığı öğrenildi. Masadan kalkan genç oyuncu, geçen sezon ikinci yarıda kiralık olarak forma giydiği İngiltere 1. Lig ekiplerinden Bolton Wanderers'e imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin, yetenekli oyuncu ile anlaşamaması taraftarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Kongo uyruklu genç hücum oyuncusu geçen sezon İngiltere'de 38 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.