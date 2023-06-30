Göztepe’de hedef Manaj

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Tarkan Serbest ile Ali Dere'yi kadrosuna katan Göztepe'de golcü arayışları sürerken gündeme önemli bir isim geldi. İzmir temsilcisinin, kariyerinde Barcelona II ve Inter formaları da giymiş olan Arnavut santrfor Rey Manaj ile ilgilendiği iddia edildi. Hücum hattında alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların İngiltere'de Championship ekibi Watford ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki golcü ve menajeri ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Kariyerine İtalyan ekibi Cremonese alt yapısında başlayan Arnavut futbolcu, Inter, Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcelona II ve Spezia'da görev yaptı.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI

Arnavutluk Milli Takımı'nda da forma giyen Manaj, geçtiğimiz kasım ayında Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda da 7 karşılaşmada görev yaparken ağları da 2 kez sarsma başarısı gösterdi. Geride kalan sezonda Championship'te Watford formasıyla 7 karşılaşmaya çıkan golcü futbolcu, rakip ağları 1 kez havalandırdı.

EN İYİ SEZONUNA BARÇA'DA İMZA ATTI

İspanya, İngiltere ve İtalya'da birçok takımda forma giyen Rey Manaj, kariyerinde 213 karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte rakip ağları 51 kez sarsmayı başaran ve 3 golün de pasını veren Arnavut futbolcu, en iyi sezonunu ise La Liga 2'de Barcelona II formasıyla geçirdi. İki sezon Barça'da görev yapan Manaj, 2020-2021 sezonunda 22 maçta 14 gol kaydetmişti.