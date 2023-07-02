Göztepe’de Diallo da tamam

Spor Toto 1. Lig'de transferin en iddialı ekiplerinden olan Göztepe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Takımdaki tecrübeli isimlerin yanına genç oyuncu takviyesi de yapmak için araştırmalarını sürdüren Göz-Göz, Senegal Premier Lig'i ekiplerinden Diambars forması giyen 20 yaşındaki Senegalli sol kanat oyuncusu İbrahima Sory Diallo ile söz kesti. Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere ve Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, son olarak genç sol kanadı renklerine bağlamaya çok yakın.

TURNUVADA ÖNE ÇIKTI

Göztepe'nin sahibi olan Sport Republic grubunun genç yetenekleri keşfetmek için düzenlediği turnuvada Diambers takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Diallo, gözlemcileri etkilemişti. Diallo İsviçre kulüplerinin de temas kurduğu ancak İzmir temsilcisinin hızlı davrandığı öğrenildi. Genç yıldız önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinin ardındın resmi anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

METEHAN BİTMEK ÜZERE

GÖZ-GÖZ, 28 yaşındaki Metehan Mimaroğlu transferini de bitirmek üzere. Yapılan görüşmelerin ardından büyük ölçüde anlaşmanın sağlandığı kaydedilirken, deneyimli kanat oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran Eyüpspor ile karşılıklı imzaların atılacağı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı yönetimle görüştüğü belirtilen Mimaroğlu'nun bonservis bedelindeki küçük pürüz halledildikten sonra imzayı atacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Altınordu'da küme düşme acısı yaşamıştı.

SZUMKSİ GÖZTEPE'Yİ TAKİBE ALDI

GEÇTİĞİMİZ hafta Giresunspor'dan kaleci Ferhat Kaplan ile anlaştığı öne sürülen ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle masadan kalkan sarı-kırmızılılar, gözünü Samsunspor ile şampiyonluk yaşayan ve sözleşmesi sona eren başarılı file bekçisi Jakup Szumski'yi dikti. Deneyimli file bekçisi, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Göztepe'nin resmi hesabını takip etti. Bu takibi gören taraftarlar, başarılı kalecinin İzmir temsilcisine transferini 'bitti' olarak yorumladı.