Göztepe’de rota Samsun

Spor Toto Birinci Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Göztepe'de gündeme iki bomba isim birden geldi. Geçen sezon hücum bölgesinde sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, Samsunspor ile şampiyonluk yaşayan iki golcüyü gündemine aldı. Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda takımdan ayrılmaları beklenen Moryke Fofana ve Douglas Tanque için İzmir ekibinin geçtiğimiz günlerde nabız yoklaması yaptığı iddia edildi. 31 yaşındaki Fofana geçen sezon çıktığı 32 maçta takımına 6 gol ve 4 asistlik katkı sundu.

İMZALAR ÇOK YAKINDA

29 yaşındaki Tanque ise 30 mücadelede rakip ağları 17 kez sarsarken, 2 golün de hazırlayıcısı oldu. Göz-Göz birbirleriyle iyi anlaşan iki yıldız ismi kadrosuna dahil ederek kadrosunu iddialı bir konuma getirmeye çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, Samsun'dan ayrılması beklenen kaleci Jakub Szumski'yi de İzmir'e davet etti. İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde üç transferi de açıklaması bekleniyor. Göztepe, 15 Temmuz'da sahasında oynayacağı Southampton maçına kadar kadrosunu oturtmanın hesaplarını yapıyor.

GÖZ-GÖZ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Birinci Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Türk futbolunun köklü kulüplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün sahaya indi. Tam kadro olarak çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda teknik heyet, idman öncesi oyuncularla uzun bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, hafif bir antrenmanla sezona "merhaba" dedi. 21 Temmuz'a kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek olan Göztepe, ilk özel maçında 15 Temmuz'da Sport Republic'in yönettiği İngiltere'den kardeş kulübü Southampton'ı Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 22 Temmuz'da 10 günlük kamp için İtalya'nın Ronzone kentine hareket edecek ve diğer hazırlık maçlarına burada çıkacak.