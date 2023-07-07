Kubilay Göz-Göz’e doğru

S por Toto 1. Lig'de şampiyonluğa aday bir kadro oluşturmak isteyen Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak ve son olarak Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş'i renklerine bağlamıştı. Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Göz-Göz, bu sefer de Çaykur Rizespor ile şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki hücumcu Kubilay Kanatsızkuş ile söz kesti. Geçtiğimiz sezon Rize formasıyla 32 maça çıkan deneyimli oyuncu 5 gol, 3 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-kırmızılılar, prensip anlaşmasına vardığı golcü ile önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacak.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi devam eden oyuncunun İzmir ekibinde forma giymeye oldukça istekli olduğu öğrenildi. Bonservis bedelindeki küçük pürüzlerin halledilmesinin ardından tecrübeli isim, İzmir temsilcisinin resmi olarak oyuncusu olacak. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın bir süredir oyuncuyu incelediği ve takımda görmek istediği öğrenildi.

FORMA SPONSORU UMBRO

Göztepe yönetimi, geçtiğimiz sezonun forma sponsoru Umbro, ile nikah tazeledi. Bu sene de sponsorluğunu sürdürecek firma, 15 Temmuz'da Southampton FC ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında sarıkırmızılı ekibin 2023-2024 sezonunda giyeceği yeni sezon formalarını tanıtacak.

EFECAN ISPARTA'DA

Göztepe'nin altyapısında yetişen orta saha oyuncusu Efecan Saçıkara, Isparta 32 Spor ile anlaştı. Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek oyuncu, kiralık olarak Isparta temsilcisine katıldı. Transferin ardından kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz ile resmi olarak imzaları attık. Oyuncumuz bu sezondan itibaren yeşil-pembe forma ile ter dökecek. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.