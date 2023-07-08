Tunay’da sona doğru

Spor Toto Birinci Lig'de takviye çalışmalarına ara vermeden devam eden Göztepe, yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Transferin en haraketli ekiplerinden biri olan sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'nın 33 yaşındaki gurbetçi orta sahası Tunay Torun ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon İstanbul temsilcisinde 11 maçta forma giyen deneyimli oyuncu Göz-Göz'ün radarına girdi. İstanbul temsilcisinden daha önce Tarkan Serbest'i kadrosuna katan Göz-Göz, daha sonra Altınordu'dan Ali Dere, Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak ve Trabzonspor'dan da Taha Altıkardeş'i renklerine bağlamıştı.

ÖNCELİK SAVUNMA VE ORTA SAHA

Transfer çalışmalarında önceliği defans pattı ve orta alana veren Sportif Direktör Ivan Mance'ın Tunay'ı bir süredir gözlemlediği ve kıvrak bir sağ ayağa sahip olan oyuncu için oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, sözleşmesi sona eren futbolcuyla önümüzdeki günlerde vakit kaybetmeden masaya oturarak transferi resmiyete dökmeyi hedefliyor. Birçok 1. Lig kulübünün teklif yaptığı Tunay, ateşli taraftarı ve camia takımı olması nedeniyle Göztepe'ye oldukça olumlu bakıyor. Torun'un bonservis engelinin de olmaması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.

ALMANYA'DA VİTRİNE ÇIKTI

Deneyimli orta saha oyuncusu Tunay Torun, doğup büyüdüğü Almanya'nın Hamburg ekibinde yetişip profesyonel olduktan sonra Hertha Berlin, Stuttgart, Türkiye'de de Kasımpaşa, Başakşehir, Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük formalarını da terletti.

İNGİLİZ TEMSİLCİSİ GÜRSEL AKSEL'DE

Göztepe'nin Southampton ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de oynayacağı karşılaşmanın saati yine değişti. Dostluk maçının daha önce de güncellenen saati bu kez 20:15'e çekildi. Karşılaşma Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin yönettiği Southmapton'ın 14 Temmuz Cuma günü İzmir'e geleceği açıklandı. ton'ın İngiliz kulübünün maçİzmir'e tan bir gün önce saat 09.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda antrenman yapacağı da duyuruldu. Southampton'ın idmanını izlemek isteyen futbolseverler için de organizasyon düzenleneceği ve 2 ayrı paket satışının yapılacağı ifade edildi.

GÖZ-GÖZ'DE YOĞUN TRAFİK

Transfer çalışmaları kapsamında birçok isme kanca atan Göztepe, pazarlıkları sonuçlandırmak için yoğun çaba harcıyor. Geçen hafta Konyaspor'un 35 yaşındaki golcü ismi Mame Diouf'u kadrosuna katmak isteyen Göztepe'nin sözleşmesi biten oyuncu ile henüz el sıkışamadığı öğrenildi. Kıyasıya pazarlığın yaşandığı görüşmede ufak pürüzlerin halledilmesinin ardından tecrübeli oyuncu sarıkırmızılı ekibe resmi olarak imza atacak. Ayrıca kaledeki eksikliği gidermek için çabalayan Göz-Göz, Samsunspor'un Polonyalı kalecisi Szumski ile de temasta. Deneyimli file bekçisini renklerine bağlama konusunda oldukça ısrarcı olan Göztepe, sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar devam eden eldivenin transferini bitirmek üzere.