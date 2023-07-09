Pa Dibba Göz-Göz’e

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla hazırlanan Göztepe, Eyüpspor'un golcü ismi Pa Dibba'yı radarına aldı. Bir türlü hücumda üretken olamayan ve bu konuda taraftardan sıkça eleştiri alan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda bu sorunu kökten çözmek istiyor. Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak ve son olarak Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş'i renklerine bağlayan İzmir temsilcisi, hücuma takviye yapmak için kolları sıvadı.

Göz-Göz, geçen sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve bir dönem milli takım formasını da terleten Dibba ile temasa geçerek yeni sezona ilişkin hedefleri oyuncuya aktardı. Son 2 sezondur Eyüp formasını terleten 35 yaşındaki deneyimli golcü, görüşmenin ardından masadan oldukça olumlu ayrıldı. Sözleşmesi sona eren ve bonservis engeli olmaması nedeniyle İzmir ekibi, oyuncu ile söz kesmeye çok yaklaştı.

BİR SÜREDİR GÖZ HAPSİNDE

Gambiyalı golcüyü Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance ve teknik heyetin başında bulunan Radomir Kokovic'in uzun süredir takip ettiği kaydedildi. Deneyimli hücumcunun geçen sezonun devre arasında Göztepe ile bir kez daha masaya oturduğu ancak ufak pürüzler nedeniyle transferin sezon sonuna ertelendiği öğrenildi. Sözleşmesi biten forvetin bonservis engelinin olmaması transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor. Pa Dibba'nın birçok 1. Lig kulübünün kendisini istemesine rağmen taraftar gücü ve uluslararası kurumsal yapısı nedeniyle tercihini İzmir ekibinden yana kullanacağı ifade edildi. Golcü oyuncu geçen yıl 32 karşılaşmada 4 gol, 6 asist ile başarılı bir grafik sergilemişti.

GÖZTEPE'DE KALECİ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

YENİ sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Göztepe, geçen sezonda kaleyi koruyan Arda Özçimen'in yanına hem rotasyon oluşturup hem de rekabet edebilecek bir kaleci transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Samsunspor ile şampiyonluk yaşamış Polonyalı kaleci Szumski'nin durumunun netleşmemesi nedeniyle alternatiflere yöneldi. Giresunspor'un kalecisi Ferhat Kaplan ile anlaşan ancak kalecinin talep ettiği yüksek maaş nedeniyle masadan kalkan İzmir ekibi, rotayı Ümraniyespor'un 28 yaşındaki file bekçisi Orkun Özdemir'e çevirdi. Sözleşmesi sona eren ve geçen sezon 21 maçta gösterdiği performans ile dikkatleri çeken Özdemir, Göz-Göz ile masaya oturup teklifleri değerlendirecek.