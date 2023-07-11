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Göztepe'den kaleci hamlesi geldi! Lis kiralandı

Spor Toto 1. Lig temsilcilerindne İzmir ekibi Göztepe'den kaleci hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar, Southampton'dan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

DHA
Göztepe’den kaleci hamlesi geldi! Lis kiralandı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Southampton'dan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Göztepe, 5'inci transferini gerçekleştirdi. Daha önce Kasımpaşa'dan stoper Tarkan, Altınordu'dan sol bek Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün ve Trabzonspor'dan defans Taha'yı renklerine bağlayan Göztepe, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'le de resmen anlaştı.

Bonservisi İngiliz ekibi Southampton'da olan ve geçen sene Fransa ekibi Troyes'da kiralık olarak forma giyen deneyimli eldiven sezon sonuna kadar Göztepeli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır" denildi.

Türkiye'de 2021-2022 sezonunda Göztepe'nin ezeli rakibi Altay'da forma giyen Lis, Troyes'da ise 9 maça çıktı.

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