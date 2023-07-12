Coulıbaly hamlesi

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın çalışmalarını sürdüren Göztepe'de forvet takviyesi için gündeme yeni bir isim daha geldi. İzmir ekibinin Bahoken, Pa Dibba, Kubilay ve Diouf'un ardından son olarak Kıbrıs 1. Ligi'nde Karmiotissa forması giyen 29 yaşındaki Souleymane Coulibaly'ye kanca attığı öğre nildi. Geride kalan sezonda Kıbrıs ekibiyle 30 karşılaşmada görev yapan deneyimli forvet, rakip ağları 5 kez havalandırdı. İtalya, İngiltere, İskoçya, Mısır ve Tunus liglerinde top koşturan hücum oyuncusunu listesine alan Fildişi Sahilleri ve İtalya vatandaşlığı bulunan Coulibaly'nin bonservis problemi de bulunmuyor.

BONSERVİS SORUNU YOK

Kariyerine Siena'da başlayan deneyimli hücumcu daha sonra Grosseto, Tottenham, Bari, Pistoiese, Peterborough, Newport, Kilmarnock, El Ahly, P.Thistle, Etoile Sahel ve Karmiotissa kulüplerinde forma giydi. Arslanagic, Mihojevic, Tarık ve Emir'le yollarını ayıran; Ogün, Tarkan, Taha ve Ali ile anlaşan sarı-kırmızılıların forvetleri de İtalya kampına kadar noktalamak istediği belirtildi.

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İtalya, İngiltere, İskoçya, Mısır ve Tunus ekiplerinde de forma giyen Souleymane Coulibaly, en parlak sezonunu ise Akdeniz ülkesi Tunus takımlarından Etoile Sahel ile geçirdi. Deneyimli forvet üç sezon formasını giydiği ekipte 2020-2021 sezonunda 32 maçta rakip ağları 13 kez sarsarak büyük bir ivme yakaladı. Fildişi Sahilli yıldız ikinci en iyi performansını ise 2016- 2017'de İskoç ekibi Kilmarnock'ta 26 mücadelede attığı 11 golle sergiledi.

MISIR'DA İKİ KUPA KAZANDI

Souleymane Coulibaly, 230 maçlık kariyerine ise iki kupa sığdırdı. Tecrübeli yıldız, Mısır'da 2017'de formasını giydiği El Ahly Kahire kulübüyle lig şampiyonluğu ve Mısır Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.

GÖZTEPE LİS'İ AÇIKLADI

Sarı-kırmızlılar, uzun zamandır çaba sarf ettiği kaleci transferini de dün neticelendirdi. Bir süredir gündemde olan Polonyalı kaleci Mateusz Lis ile anlaşıldığı açıklandı. Göztepe'nin sosyal medya hesabından önce transferi duyuran bir video paylaşıldı. Ardından da transferin detaylarının açıklandığı bir fotoğraf paylaşımı yapıldı. Açıklamada, "1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. Southampton FC'den kulübümüze katılan ve son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Troyes forması giyen başarılı kaleci Lis'in Süper Lig'de 35, Polonya PKO Ekstraklasa kariyerinde ise 69 maç bulunuyor. Mateusz Lis'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.