Göztepe’de son aday

Göztepe'de transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Trabzon'dan Taha Altıkardeş ve Southampton'dan Mateusz Lis ile anlaşan Göz-Göz, rotayı hücum hattına çevirdi. Mame Diouf ile pürüzleri gidermek için uğraşan ekip alternatifleri de es geçmiyor.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

İzmir ekibinin, son olarak Keçiörengücü'nde forma giyen 29 yaşındaki Rashad Muhammed'i kıskaca aldığı öne sürüldü. Takıma tecrübe katması planlanan oyuncunun performansı büyük beğeni topladı. Sözleşmesi Haziran 2024'te sonlanacak hücumcu için önümüzdeki hafta temasa geçilip şartlarının sorulacağı öğrenildi.

FIFA'DAN PİYANGO: 17 BİN DOLAR

FIFA, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere ödeme yaptı. Göztepe, deneyimli oyuncusu Tijanic'in Slovenya-Güney Kıbrıs karşılaşmasının 18 kişilik kadrosunda yer almasına karşılık 17 bin dolar ödeme aldı. Turnuvaya kadrosundan 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, kasasına 1 milyon 137 bin dolar koyarak Türkiye'de en çok para kazanan kulüp oldu.

SOUTHAMPTON MAÇI BORNOVA'DA OYNANACAK

GÖZTEPE'NİN Southampton'la yarın oynayacağı hazırlık maçı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na alındı. Kulüp, "Gürsel Aksel Stadı'nda, kupa finalinin ardından başlatılan zemin bakım çalışmalarında iklim koşullarının öngörülenden farklı gelişmesi sebebiyle, 15 Temmuz saat 20.15'te oynayacağımız Southampton maçı için uygun bir zemin oluşmadığından, oyuncu sağlığını riske atmamak adına maçın aynı tarih ve saatte Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanmasına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.