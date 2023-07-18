Diouf Göz-Göz’de

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de haftalardır heyecanla beklenen golcü transferi gerçekleşmek üzere. Yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, yaptığı iddialı 7 transferle gücüne güç katarken takviye çalışmalarını da sürdürüyor. Sezon tamamlanınca takviyelerin büyük kısmını savunmaya yaparak arka bölgeyi garanti altına alan İzmir ekibi, hücum hattı için ilk imzayı Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş'a attırmıştı. Sıkça eleştiri aldığı hücumda bu sezon hata yapmak istemeyen İzmir'ir köklü ekibi Göztepe, uzun süredir temasta olduğu Premier Lig tecrübeli 35 yaşındaki Mame Briam Diouf'un transferini bitirmek üzere.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Geçtiğimiz gün İzmir'de oynanan Southampton maçında Diouf'un menajeri Amin Sakman'ın da tribünlerde bulunması transferin bittiği şeklinde yorumlara neden olmuştu. Maçın ardından kurmaylar ile yeniden masaya oturan Sakman, Göz- Göz yönetimi ile ufak pürüzleri de hallederek anlaşma sağladı. İzmir ekibinin uzun süredir kronikleşen gol sorununa çözüm olması beklenen Diouf, önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayıp sarıkırmızılı formayı sırtına geçirecek.

YABANCI SEFERBERLİĞİ

Göztepe son olarak Polonyalı kaleci Mateusz Lis, Senegalli forvet Sory Diallo'yu kadrosuna dahil ederek yabancı sayısını 9'a çıkarırken, 3 futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların Kvasina, Bayere Junior ve Tijanic'i göndereceği ifade edildi. Diouf'la da anlaşma sağlayan Göz-Göz'ün Kvasina, Loue ve Tjanic'e gelen teklifleri değerlendirdiği ve en kısa zamanda bu oyuncularla yolları ayıracağı kaydedildi.

SEPİL'DEN STATÜ ÇIKIŞI

Eski Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TFF'nin Süper Lig'in 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kararı olumlu karşıladığını belirten Sepil, "TFF'nin komisyon kurma kararını destekliyorum. Uzun zamandır tartışılan bu konunun uzmanlar tarafından incelenip sonuçlandırılması 1950'de şampiyon olmuş Göztepemiz için önemlidir. Aynı konunun devamı olarak da şampiyonluğumuz tasdik edildiği takdirde ilk işim federasyona müracaat edip yayın havuzunda şampiyon takımlara yapılan ödemelerin iptal edilmesini talep edeceğim" dedi.