Göztepe iki koldan

Trendyol Birinci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Göztepe, transfer çalışmalarını çift koldan sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak geçtiğimiz gün Sakaryaspor'dan ayrıldığını açıklayan 32 yaşındaki defans oyuncusu Ümit Kurt ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Nasr forması giyen 32 yaşındaki forvet Peniel Mlapa'yı radarına aldı. Geçen sezon Sakarya formasıyla 28 maçta görev alan ve attığı 2 gol ile takımına katkı sunan Kurt, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Daha önce stoperde Tarkan Serbest, Taha Altıkardeş ve Ogün Bayrak'ı renklerine katan İzmir ekibi, Emir Ortakaya ve Dino Arslanagic'in ayrılığının ardından Ümit Kurt'u da kadrosuna katarak geçen sezonki gibi yine rakiplerine duvar örmek istiyor. Tecrübeli oyuncu ile masaya oturan ve büyük ölçüde anlaşma sağlayan İzmir temsilcisi, sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlamak üzere.

MLAPA İÇİN BASTIRIYOR

Gol yollarındaki sorunu çözmek için de Peniel Mlapa'yı kadrosuna katmak için harekete geçen yönetim, serbest durumda bulunan oyuncunun transferi için oldukça ısrarcı. Konyaspor'dan forvet Mame Diouf'u da açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, gelecek sezon ileri uçta sorun yaşamak istemiyor. Daha önce kariyerinde Almanya Bundesliga ve Hollanda Eredivisie gibi liglerde de boy gösteren 32 yaşındaki golcü kariyerinin en iyi dönemini ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçirdi. 2020-21 sezonunda Al Ittihad Kalba formasıyla 22 maçta görev alan Mlapa, takımına 17 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Mlapa ayrıca 2018-19 sezonunda Hollanda'da Venlo formasıyla çıktığı 30 maçta 15 gol atma başarısı göstermişti.

GÖZ-GÖZ MAME DİOUF'U AÇIKLADI

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, bir transferi daha bitirdi. Daha önce el sıkıştığı Mame Diouf'u İzmir'e getiren sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyü renklerine bağladı. İzmir temsilcisi, yeni golcüsüne iki yıllık imza attırdı. Kulüpten yapılan videolu paylaşımla golcü ismin transferi duyurulurken, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada beğeni rekoru kırdı. Mame Diouf'un transferi taraftarlar tarfından sevinçle karşılandı.