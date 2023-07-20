Yeni hedef Harris

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk hedeflenen sezonda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Konyaspor'dan transfer edilen Mame Briam Diouf'un ardından rotayı Samsunspor'a çevirdi. Göz-Göz, geçtiğimiz sezon Samsun formasıyla 2 gol, 3 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken 30 yaşındaki orta saha Kadeem Harris'e kanca attı. Hüseyin Eroğlu'nun kırmızı-beyazlı ekip için kurduğu Süper Lig kadrosunda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncu, bu kararın ardından İzmir ekibi ile masaya oturdu.

FUTBOLCU SÜRE İSTEDİ

Olumlu geçen görüşmelerin ardından tecrübeli oyuncu teklife yanıt vermek için önümüzdeki haftaya kadar süre istedi. Samsun temsilcisinin, sözleşmesi Haziran 2024'te sonlanacak oyuncunun İzmir ekibine transfer olması için bonservis bedelinde indirim de yapabileceği kaydedildi. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance ve teknik ekibin tecrübeli oyuncunun transferine büyük önem verdiği öğrenildi.

YENİ ASIR'LI TANITIM

GÖZTEPE'DE uzun süredir beklenen Mame Diouf transferi önceki gece açıklanırken, kulübün servis ettiği video büyük ilgi topladı. Sarı-kırmızılı kulüp haftalardır beklenen yeni forvetinin tanıtım videosunda Yeni Asır Gazetesi'nin 18 Temmuz Salı günü Diouf ile ilgili manşetten verdiği haberi de kullandı.

Çamdibi'nde bir kıraathanede geçen videoda, televizyonda Mame Diouf'un gollerinin gösterildiği esnada iki yaşlı taraftarın, 'Göztepe'ye böyle bir golcü lazım' sözleri üzerine içeri Senegalli golcü giriyor. Tanıtım videosu, Senegalli yıldızın Yeni Asır Gazetesi'nin 'Diouf Göz-Göz'de' manşetinin açılı olduğu masaya oturmasıyla sona eriyor.