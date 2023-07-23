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Göztepe’de Töre sesleri

Göz-Göz, kanat bölgesi için boşta olan yıldız isme kanca attı. Sarı-kırmızılı kurmaylar takımdan ayrılan Yasin'in boşluğunu doldurmak için kolları sıvarken, gündeme 31 yaşındaki milli futbolcunun geldiği iddia edildi.

BERKE ÖZBAY
Göztepe’de Töre sesleri

Trendyol 1. Lig'de sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Göztepe'de takviye çalışmaları sürerken gündeme yıldız bir isim daha geldi. . Kadrosuna Ali, Kubilay, Tarkan, Ogün, Lis, Taha ve Diouf'u katan ve kanat bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar takımdan ayrılan Yasin Öztekin'in yerini Gökhan Töre ile doldurmak istiyor. Son olarak Ankaragücü'nde forma giyen 31 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusuyla temasa geçen kurmaylar, oyuncuya ilk teklifini iletti. Kurmayların, bonservis sorunu bulunmayan Gökhan'ı İzmir'e davet ederek sözleşme detaylarını masaya yatırması bekleniyor.

MİLLİ FORMAYI DA GİYDİ

Geçen sezonun başında Adana Demirspor'da forma giyen, 2. yarıda ise Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne giden gurbetçi kanat, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen altyapısında yetişti. Chelsea ve West Ham, Hamburg, Rubin Kazan, Beşiktaş ve Yeni Malatya'da oynayan Gökhan Töre, A Milli Takım'da ise 26 karşılaşmada forma giymeyi başardı.

İTALYA KAMPI DÜN BAŞLADI

İLK etap kampını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde tamamlayan Göztepe dün İtalya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, 2 Ağustos'a kadar kamp yapacağı İtalya'da en az 3 hazırlık maçı oynayacak. Öte yandan şu ana kadar 8 takviye gerçekleştiren Göz-Göz, bir süredir idmanlara çıkan 18 yaşındaki Nijeryalı orta saha Chidindu Lucky Ihejirika ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

KOMBİNELER SATIŞA ÇIKIYOR

GÖZTEPE'NİN 2023-24 sezonu kombine satışları yarın saat 11.00'de satışa çıkıyor. Sarı-kırmızılıların kombine bilet fiyatları şu şekilde: 1. Kategori (VIP Tribün 200) 8000 TL, 2. Kategori (VIP Tribün 201-225) 6000 TL, 3. Kategori (Batı) 2850 TL, 4. Kategori (Doğu) 2250 TL, 5. Kategori (Kuzey) ve 6. Kategori (Güney) ise 1100 TL.

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