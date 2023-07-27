Göztepe-Fener hattı

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Göztepe, Süper Lig'in iddialı ekibi Fenerbahçe ile transfer pazarlığına oturdu. Fenerbahçe, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldıktan sonra Göz-Göz'den diğer genç eldiven Arda Özçimen'e talip olmuştu. Bu girişimin ardından İzmir ekibi de sağ kanat takviyesi için yeniden rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, geçen sezon kiralık oynayan Emir Ortakaya'nın ardından Kanarya'dan kanak oyuncusu Burak Kapacak'ı da istedi. İLK TEKLİF YAPILDI

Göztepe'nin yeni teknik direktör Radomir Kokovic'in stoper Emir'in yanı sıra kanada yerli aday olarak 23 yaşındaki genç yıldızı ısrarla istediği ifade edildi. Geçen sezon Süper Lig ekibi Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Burak'ın gelişimi için yeniden bir ekibe geçici olarak gönderilmesi düşüncesi Göz-Göz'ün elini güçlendiriyor. Yönetim, geçen sezon da gündeme gelen Burak için sarı-lacivertli kulübe teklifini iletirken, futbolcunun kararı da transferde etkin rol oynayacak.

GURBETÇİ ANIL'I GÜNDEMİNE ALDI

Göztepe, kadroyu gençleştirmek ve geleceğe yatırım için de Avrupa'da temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin radarına bu kez de Almanya'da forma giyen Anıl Gözütok takıldı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Wormatia Worms ekibinde forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu gündemine aldı. Beşiktaş ve Konyaspor'un da takip ettiği futbolcu Almanya'da Kaiserslautern altyapısında yetişti. 50 bin Euro piyasa değeri olan futbolcunun bonservis engeli bulunmuyor.