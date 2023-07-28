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Haberler Göztepe At Hastanesi’nde yoğun program

At Hastanesi’nde yoğun program

At Hastanesi’nde yoğun program
TJK İzmir Şirinyer Hipodrumu At Hastanesi, hasta ve yaralı yarış atlarının pistlere dönmesi için hummalı bir çalışma içerisinde. İzmir'deki hastanede görev yapan sağlık ekibi, her gün yaklaşık 150 yarış atına hizmet veriyor. Hastanede 6 veteriner hekim, 6 veteriner sağlık teknisyeni, 2 laborant, 3 röntgen teknisyeni, 5 hasta kabul memuru ile teknik hizmetler şefi, 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor. Uluslararası standartlarda 2 ameliyathane, 2 laboratuvar, dahiliye, ortopedi servislerine sahip hastanede, yoğun bakım ünitesi de bulunuyor. TJK İzmir Şirinyer Hipodromu At Hastanesi Sorumlu Yöneticisi veteriner hekim Atacan Erkan, sadece İzmir değil diğer bölgelerden de gelen yarış atlarına sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.
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