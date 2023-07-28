Göz-Göz’de rota Samsun

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdürürken takviye çalışmalarına da devam eden Göztepe'de rota Samsun. İzmir temsilcisinin, Samsunspor'da forma giyen merkez orta saha Celil Yüksel ile kiralık olarak anlaştığı öğrenilirken, kanat takviyesi için de yine Karadeniz ekibinden Barış Alıcı'ya kanca attığı kaydedildi. Geride kalan sezonda 32 maçta forma giyen 25 yaşındaki orta saha Celil ile el sıkışan Göz- Göz'ün, sezonun ikinci yarısında Samsunspor'da görev yapan Barış ile de görüşmelere başladığı ifade edildi. Samsun'la bir senesi opsiyonlu iki yıllık sözleşmesi bulunan ancak sadece 4 maça çıkan tecrübeli futbolcunun Barış'ın takımdan ayrılacağı belirtilirken, sarı-kırmızlı kurmayların ilk teması kurduğu kaydedildi.

İZMİR'E SICAK BAKIYOR

Celil'e kısa süre içerisinde imza attırması beklenen Göztepe'nin, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığı Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun gözüne giremeyen Barış'tan ve kulübünden yanıt beklediği ifade edildi. Altınordu altyapısından yetişen başarılı oyuncunun da İzmir'e dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

EMİR'DEN SEVİNDİRİCİ HABER

Göztepe'nin geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda İstanbul ekibine geri dönen Emir Ortakaya'dan sevindirici haber geldi. İzmir temsilcisinin yeni sezonda da kadrosuna katmak için hamleler yaptığı genç stoper için kulübü Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Geride kalan sezonda 34 mücadelede forma giyen ve tüm maçlara ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki savunmacı istikrarı ve başarılı müdahaleleriyle taraftarın büyük alkışını almıştı.