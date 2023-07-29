Göztepe Berkan’ı istiyor

Trendyol 1. Lig'de bir yandan sezona hazırlık, bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göztepe'den sürpriz bir hamle geldi. Yönetimin geçtiğimiz günlerde 2. Lig ekibi Bucaspor 1928 ile anlaşmaya varan eski oyuncusu Berkan Emir için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kurmayların Göz-Göz'de 2018-2019'dan itibaren 4 sezon forma giyen 35 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak istediği kaydedilirken, tecrübeli futbolcunun da teklife sıcak baktığı ifade edildi.

107 MAÇA ÇIKTI

2021-2022 sezonunda Süper Lig'de sergilediği performans nedeniyle taraftarların takımın küme düşmesinden sorumlu tutarak eleştirdiği Berkan, sarıkırmızılılardan ayrıldıktan sonra İstanbul ekibi Eyüpspor'a imza atmıştı. Tecrübeli savunmacının bir sezonluk ayrılığın ardından yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi sürpriz sayılmayacak. Eyüpspor'la olan sözleşmesi sona eren ve bonservis sorunu bulunmayan sol bek geride kalan sezonda İstanbul temsilcisiyle lig ve kupada toplam 16 karşılaşmada forma giydi. Göztepe'de oynadığı 4 sezonda 107 mücadeleye çıkan Berkan 6 gol kaydederken, 15 de asiste imza atmıştı.

CELİL VE ÜMİT İMZAYI ATTI

Takviye hamlelerini sürdüren Göztepe, geride kalan sezon Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Samsunspor'un şampiyon orta sahası 25 yaşındaki Celil Yüksel ve Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Celil Karadeniz ekibinde 24'ü 11'de 29 maçta görev yaparken, Ümit ise Alanya U19'da 11, Süper Lig'de ise 1 maçta süre aldı.