Yok Taha neler!

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Göztepe'nin yeni transferi Taha Altıkardeş'e Avrupa ekipleri kanca attı. Bursaspor altyapısından yetiştikten sonra Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un yolunu tutan, bu sezon ise sarı-kırmızılılara bedelsiz transfer olan 19 yaşındaki stoperin Cremonese ile oynanan hazırlık maçındaki performansının ardından İtalyan ekibi Verona ve Hollanda ekibi Feyenoord'un ilgisini çektiği öğrenildi. Mücadeleyi takip eden Verona ve Feyenoord scoutlarının, genç savunmacı hakkında bilgi toplayıp, durumunu sordukları ifade edildi. İki Avrupa ekibinin temsilcilerinin, Göztepe'ye yeni transfer olan Taha'yı sezon içinde de takip edeceği öğrenildi.

AVRUPA'NIN YOLUNU TUTABİLİR

İzmir temsilcisiyle bir yılı opsiyonlu 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve henüz resmi bir müsabakada boy göstermeyen genç savunmacının önümüzdeki sezon Avrupa'nın yolunu tutabileceği kaydedildi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 850 bin Euro olan Taha, bu sezon sergileyeceği performansa göre sarı-kırmızılılara yüklü bir bonservis bedeli kazandırabilir.

AMATÖR ŞUBELERDE ATAĞA KALKIYOR

Göztepe, amatör branşlar için bugün yeni bir iş birlikteliğine imza atıyor. Sarı-kırmızılılar, amatör branşlarda nitelikli sporcular yetiştirmeye daha güçlü bir şekilde devam etmek için iş birliğine gidiyor. Insıder ile Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar arasında gerçekleştirilecek iş birliğinin tanıtım toplantısı bugün saat 15.00'te Urla Tarihi Sabun Fabrikası'nda yapılacak. Lansman toplantısına Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil katılacak.