Son aday Ömer Ali

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonda hedefi mutlak Süper Lig olarak belirleyen Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, savunma ve hücum ağırlıklı takviyelerin ardından rotayı sağa çevirdi. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen ve 44 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki sağ bek Ömer Ali Şahiner'i radarına aldığı öğrenildi. Yaptığı 10 takviyeyle transferin hızlı ekipleri arasında yer alan Göz-Göz, İstanbul temsilcisinin tecrübeli ismi Ömer Ali Şahiner transferini bir an önce bitirmeyi planladığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE SONA ERECEK

Sözleşmesi Haziran 2024'te sonlanacak Ömer'in Göztepe'nin uluslararası kurumsal yapısı ve coşkulu taraftarı nedeniyle tercihini İzmir ekibinden yana kullanabileceği gelen haberler arasında. Deneyimli oyuncu ile anlaşmak isteyen sarı-kırmızlıların F.Bahçe'den Sangare'yi de istediği biliniyor.

GÖZ-GÖZ'DE BATUHAN GİTTİ

Göztepe'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu, 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'a transfer oldu. Pendikspor'da profesyonel olan ve Altınordu, Menemenspor ve Serik Bld formalarını da terleten genç oyuncu yeni sezon öncesinde bonservisiyle birlikte Başkent ekibine katıldı. Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Batuhan Kırdaroğlu'nun Ankaraspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Batuhan'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

FARKLI KAPANIŞ

Hazırlıklarına devam eden Göztepe, İtalya kampında oynadığı son hazırlık maçında AC Virtus Bolzano'yu 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan maçta İtalya Serie D temsilcisi rakibi karşısına Lis - Uğur Kaan, Erkam, Lukas Erhan, Ümit Akdağ, Yunus Emre, Anthony Dennis, Furkan Malak, Diallo, Junior Loue, Kvasina ilk 11'iyle çıktı. Göz- Göz'ün gollerini 54. dakikada Loue, 60. dakikada Furkan, 63. dakikada Diouf, 68. dakikada penaltıdan Palmer, 72. dakkada Ngalina, 80. dakikada Tijanic ve 89. dakikada Taha attı. Bu karşılaşmayla İtalya kampını tamamladı. Göz-Göz, İtalya'da oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet bir beraberlik elde etmiş oldu. Sarı-kırmızılılar, kalesinde bir gol görürken rakip fileleri ise 9 kez havalandırmayı başardı.