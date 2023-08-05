Göztepe’de rota Erdoğan

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezon Fortuna Sittard forması giyen 26 yaşındaki orta saha Doğan Erdoğan'ı radarına aldığı öğrenildi. Sözleşmesi biten ve şu an boşta olan oyuncu ile temasa geçen kurmaylar, deneyimli oyuncuyu yokladı. Tecrübeli isimden olumlu dönüş alan yönetim, transfer için harekete geçti. Geçen sezon Fortuna Sittard formasıyla 27 karşılaşmada görev alan ve performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Doğan Erdoğan'ın bonservis engelinin de olmaması transferin gerçekleşme olasılığını arttırıyor.

ORTAYA GÜÇ KATACAK

Göztepe'de transferin başındaki isim olan Sportif Direktör Ivan Mance'ın önümüzdeki hafta içerisinde futbolcu ile görüşmeleri sıklaştırması bekleniyor. Yaptığı 10 takviyeyle transferin hızlı ekipleri arasında yer alan Göz-Göz'ün transferi bir an önce bitirerek lig başlamadan oyuncuyu takıma dahil etmek istediği ifade edildi. Süper Lig ekiplerinin de radarında olan ve daha önce Türkiye'de birçok kulüpte forma giyen Doğan'ın transferinin gerçekleşmesi halinde Göz-Göz orta sahası gücüne güç katacak.

GÖZ-GÖZ'ÜN BOYU UZADI

YAZ transfer döneminde şu ana kadar 10 oyuncuyu kadrosuna katan Göztepe'de takımın boyu uzadı. Kadroya yeni katılan Mateusz Lis ve Ümit Akdağ 192 santimetre, Kubilay Kanatsızkuş ve Taha Altıkardeş 190 santimetre, Mame Diouf 185 santimetre ve Tarkan Serbest ise 184 santimetre boya sahip. Böylece Göztepe'de uzun boylu oyuncu sayısı artmış oldu. Mevcut kadroda 202 santimetrelik Arda Özçimen, 196 santimetre boyundaki Atınç Nukan, 1.95'lik forvet Kvasina, 193 santimetrelik Erhan Gottwalt ve 188 santimetre uzunluğundaki Bayere Junior bulunuyor. Göztepe'de 184 santimetre üzerinde 11 oyuncu yer alıyor.